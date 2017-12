Confira o trailer de <i>Shrek 3</i>, que estréia em maio nos EUA Os fãs de Shrek podem se animar: já é possível conferir o trailer da animação Shrek 3, o terceiro filme da série que tem estréia prevista para o dia 18 de maio nos Estados Unidos e 15 de junho no Brasil. O trailer mostra o ogro e sua mulher, a Princesa Fiona, sendo coroados rei e rainha do reino "Tão, Tão Distante". Em uma das cenas, Shrek empurra um carrinho de bebê. Será que no terceiro filme o casal terá herdeiros? Estão presentes em Shrek 3 toda a turminha que encenou os dois primeiros filmes da série, como o Burro, o Gato-de-Botas, o Rei Harold, os Três Porquinhos e Pinóquio. No longa, Shrek e Fiona são obrigados a assumir o trono porque o Rei Harold virou um sapo. Como o casal quer voltar a viver no pântano, Harold propõe que eles encontrem o novo herdeiro. Shrek, Burro e o Gato-de-Botas vão então para o lado mais distante do reino e encontram o rebelde Artie, sobrinho da Rainha Lilia, o jovem Rei Arthur. Enquanto isso, o Príncipe Encantado tenta seduzir Fiona, que ficou sozinha no reino. Shrek 3 é produzido pela Dreamworks Pictures e tem direção de Raman Hui e Chris Miller. Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Princesa Fiona), Eddie Murphy (Burro), Antonio Banderas (Gato de Botas) e John Cleese (Rei Harold) dublam os personagens do filme na versão em inglês. O cantor Justin Timberlake faz uma participação especial e encarna Artie.