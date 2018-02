Confira o trailer de 'Capitão América 2: O Soldado Invernal'

Com estreia está marcada para o dia 11 de abril, Capitão América 2: O Soldado Invernal tem direção de Anthony e Joe Russo. No elenco, Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Cobie Smulders, Frank Grillo, Emily VanCamp e Hayley Atwell, além de participação de Robert Redford como Alexander Pierce e Samuel L. Jackson como Nick Fury. Nesta nova aventura, o Capitão América vai unir forças com a Viúva Negra para enfrentar assassinos profissionais enviados para silenciá-lo a todo momento.

Confira o trailer do filme: