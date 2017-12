Confira o teaser de <i>Harry Potter e a Ordem da Phoenix</i> Os fãs da saga Harry Potter já podem conferir, no site da Warner Bros., o teaser do novo filme da série, Harry Potter e a Ordem da Phoenix, que tem estréia mundial prevista para o dia 15 de julho de 2007. O teaser mostra rápida cena do tão esperado primeiro beijo de Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, e Cho Chang, papel de Katie Leung. De acordo com o jornal britânico The Times, o casal teve de gravar a cena 24 vezes. No longa, o bruxinho volta à escola Hogwarts para cursar o quinto ano de mágica e descobre que muitos desconfiam do encontro que ele teve com o vilão Lorde Voldemort. A maioria da comunidade prefere não acreditar que o maléfico e poderoso bruxo tenha reaparecido. A confusão começa quando o Ministro da Magia, Cornélio Fudge, decide indicar uma nova professora para Defesa Contra as Artes das Trevas, Dolores Umbridge (Imelda Staunton), para vigiar o diretor Alvo Dumbledore e os alunos de Hogwarts. A professora, contudo, não ensina toda a matéria que deveria e deixa os estudantes despreparados para lutarem contra as forças do Mal que ameaçam a comunidade mágica. Assim, o famoso trio de amigos, formado por Potter, Rony (Rupert Grint) e Hermione (Emma Watson), cria a sociedade secreta Armada de Dumbledore, para defender a escola dos tempos difíceis e de possíveis ataques do vilão. Os quatro filmes anteriores da série baseada nos livros de J.K. Rowling - Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e Harry Potter e o Cálice de Fogo - arrecadaram mais de 320 milhões de euros só no Reino Unido.