Confira o melhor das atrações do Festival do Rio Internauta que se preze já anda navegando há tempos no site festival, que tem mantido o público atualizado em relação a filmes, convidados, debates, seminários e, principalmente, pontos de exibição e forma de adquirir ingressos para o megaevento de cinema que começa nesta quinta-feira. A sessão inaugural - um programa duplo formado pelo longa "Dália Negra", de Brian De Palma, com Josh Hartnett, Scarlett Johansson e Hilary Swank, precedido pelo curta "Tarantino?s Mind", com Selton Mello e Seu Jorge - será para convidados e o convite exige black-tie, mas, a partir de sexta-feira, de bermudas e sandália havaiana será possível ao grande público entregar-se à maratona de selecionar, entre 380 títulos, distribuídos entre 23 mostras, aqueles que você vai ver já que todos é humanamente impossível. Algumas sugestões: Panorama Mundial: O novo filme de Pedro Almodóvar é o tipo do programa que cinéfilo de carteirinha não vai deixar para ver depois, mesmo que "Volver" já tenha data de distribuição no País, pela Fox (10 de novembro), devendo antes passar pela Mostra BR de Cinema, em São Paulo. "Volver" ganhou o prêmio coletivo de interpretação feminina no Festival de Cannes. Outras atrações - "The Wind That Shakes the Barley?s", de Ken Loach, que ganhou a Palma de Ouro, em maio: "Babel", de Alejandro González Iñárritu, prêmio de direção, em Cannes; "Flanders", de Bruno Dumont, prêmio do júri; "A Good Year", de Ridley Scott; "O Labirinto do Fauno", de Guillermo Del Toro; "A Fonte da Vida", de Darren Aronofsky, que já confirmou presença; "Pequena Miss Sunshine", de Jonathan Dayton e Valerie Faris, uma espécie de "Família Rodante" da produção independente dos EUA, premiado no Festival de Cinema Americano de Deauville. Foco no Canadá: Como todo ano, o Festival do Rio põe o foco na produção de um país e, este ano, o escolhido foi o Canadá. Numa mostra intitulada De Perto Ninguém É Normal, o destaque promete ser "Loucos de Amor", candidato a cult de Jean-Marie Vallée. No original, chama-se "C.R.A.Z.Y." e conta a história dessa família de cinco filhos, cujos nomes têm iniciais que formam a palavra do título (louco). Não é exatamente uma família tradicional - há o estudioso, o atleta, o drogado, o homossexual. "C.R.A.Z.Y." promete. Première latina: Além da Première Brasil, vitrine da melhor produção brasileira, o Festival do Rio abriga a Première Latina, com as novidades mais importantes do cinema produzido na América Latina. Um dos títulos anunciados é "Crônica de Uma Fuga", do argentino Adrián Caetano, que concorreu em Cannes. Novas imagens do Irã: Quem se acostumou às mulheres oprimidas pelos fundamentalistas, eternamente cobertas com o xador, vai ter um choque assistindo à comédia "Nariz à Iraniana" de Mehrdad Oskuei, que mostra uma nova etapa da sociedade do Irã, na qual as mulheres se preocupam com o corpo (e com o nariz), exatamente como as ocidentais. As novas imagens do Irã que o Festival do Rio vai trazer incluem - "Fora do Jogo", de Jafar Panahi, premiado em Berlim; "It?s Winter", de Rafi Pitts, que também passou em Berlim (e é melhor ainda); e "Men at Work", de Mani Haghighi, que tem argumento de Abbas Kiarostami. Cinema que pensa: Marcel Duchamp, com seu "Anémic Cinéma", de 1926, é uma das atrações deste novo programa organizado por Eryk Rocha, Paula Gaitán e Juan David Posada, reunindo títulos de várias épocas e suportes para debater, após as projeções, a reeducação do público por meio da liberação do olhar e da audição, como sentidos fundamentais para a fruição do cinema. Midnight movies: Uma das tradições do Festival do Rio, a mostra de filmes da meia-noite, com cults (e candidatos a) soma-se a outras mostras como Mundo Gay, Limites e Fronteiras, Geração, Expectativa e Dox, que abrem espaço para as chamadas manifestações culturais e comportamentais alternativas. Dox promete ser a grande novidade deste ano, com documentários que pretendem provar a vitalidade do gênero, mostrando que o cinema não precisa de ficção para contar boas histórias. A própria realidade as fornece. Entre os destaques - "No Silêncio Divino", já exibido (e premiado) no Festival de Documentários É Tudo Verdade, sobre um monastério nos Alpes; "Meninas do Cairo", sobre garotas que vivem na rua, na capital do Egito; e "Jonestown, Vida e Morte no Templo do Povo", sobre o fanático Jim Jones. Retrospectivas: Charlotte Rampling vem para inaugurar a mostra dedicada a Luchino Visconti, que vai mostrar, em película grandes filmes do diretor italiano, de quem se comemoram duas datas redondas em 2006 - centenário de nascimento e 30 anos de morte. A retrospectiva não é completa, mas inclui raridades como "Vagas Estrelas da Ursa", de 1965. Outra retrospectiva, mesmo parcial, vai exibir filmes importantes do chileno-mexicano-parisiense Alejandro Jodorowski - "Fando e Liz" "El Topo", "A Montanha Sagrada".