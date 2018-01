Confira indicações de filmes da Mostra de Cinema de São Paulo – 30/10

O Botão de Pérola, Chile (2015), direção de Patricio Guzmán. Nunca é demais insistir que este é um dos grandes filmes de toda a Mostra. Guzmán, diretor de obras-primas como A Batalha do Chile e Nostalgia da Luz, mais uma vez volta à ditadura militar do seu país, porém estabelecendo conexões antes nunca feitas. O filme é brilhante, esclarecedor e emocionante.

Dia 30/10

19:00 - CINE OLIDO

Dia 02/11

21:45 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 1

Dia 03/11

18:20 - CINESALA

Seca, Brasil (2015), direção de Maria Augusta Ramos. Depois de abordar temas ligados à justiça e à polícia, a documentarista volta agora seu olhar para um problema crônico do país, o de populações que vivem precariamente em regiões com escassez de chuvas.

Dia 30/10

14:00 - CINESALA

Os Campos Voltarão, Itália (2014), direção de Ermanno Olmi. O grande cineasta italiano de Árvore dos Tamancos realiza um filme anti-bélico. Ambientado durante a 1ª Guerra Mundial, a história tem como personagens soldados mobilizados em uma montanha gelada.

Dia 30/10

20:30 - CINESALA

Dia 02/11

15:15 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 4

Dia 03/11

17:15 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 6

Dia 04/11

19:45 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - AUGUSTA ANEXO 4

Para o Outro Lado, Japão (2015), direção de Kiyoshi Kurosawa. Não fosse a sutileza da abordagem poderia parecer um banal filme de fantasmas. Kurosawa (não confundir com o Akira...), no entanto, dá dimensão metafísica à experiência de pessoas que começam a ver e conviver com seus entes queridos mortos.

Dia 30/10

15:30 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - AUGUSTA ANEXO 4

Dia 31/10

20:00 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - AUGUSTA 1

Dia 02/11

13:30 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 1

Kaminski e Eu, Alemanha (2015), direção de Wolfgang Becker. Aguardado novo filme de Wolfgang Becker, de Adeus Lênin. Neste, ele conta a história de um jovem crítico de arte inescrupuloso que se aproxima de um pintor famoso com o pretexto de escrever sua biografia. / LUIZ ZANIN ORICCHIO

Dia 30/10

21:30 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 1

Dia 31/10

19:10 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 3

Dia 02/11

19:30 - RESERVA CULTURAL 2

Dia 03/11

21:45 - CINEARTE 1

Como Era Verde Meu Vale, de John Ford, 1941. Vencedor de cinco Oscars, entre eles filme e direção, conta, por meio de suntuosas imagens em preto e branco, a história de uma família do País de Gales, durante uma greve de mineiros.

Dia 30/10

23:59 - CINESESC

Dia 01/11

17:30 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 1

Dia 03/11

21:00 - CINEMATECA - SALA BNDES

Sindicato de Ladrões, de Elia Kazan, 1954. Outro vencedor do Oscar, com oito prêmios, entre eles melhor filme, diretor e ator (Marlon Brando). Ele faz portuário que fura uma greve da categoria e o filme é polêmico - muitos críticos o veem como uma tentativa de justificativa do cineasta, por haver colaborado com o macarthismo.

Dia 30/10

15:45 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 2

Dia 01/11

14:00 - RESERVA CULTURAL 2

Juventude Transviada, de Nicholas Ray, 1955. James Dean, Natalie Wood e Sal Mineo - todos jovens e belos, e todos morreram tragicamente - encarnam o mal-estar da juventude norte-americana da época.

Dia 30/10

21:00 - AUTO CINE SESC PARQUE DOM PEDRO II

Rocco e Seus Irmãos, de Luchino Visconti, 1960. A crônica da desintegração de uma família do Sul, que migra para o Norte industrializado da Itália, em busca de uma vida melhor. O jovem Alain Delon, Katina Paxinou (a mãe) e Annie Girardot (a prostituta Nadia) são inesquecíveis.

Dia 30/10

19:10 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 6

Dia 31/10

19:00 - CINE OLIDO

Dia 03/11

13:30 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 3

O Bandido Giuliano, de Francesco Rosi, 1961. Salvatore Giuliano foi um dos mais controversos personagens da história italiana no século 20. Rosi, ex-assistente de Visconti, faz uma autópsia do mito. Poderoso. / LUIZ CARLOS MERTEN

Dia 30/10

15:00 - CINESESC

Dia 31/10

21:00 - CINEMATECA - SALA BNDES

Dia 04/11

17:30 - ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 1