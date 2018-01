Confira frases das personalidades presentes no Oscar "Uau, estou numa categoria com excelentes atores, fantásticos atores, e me sinto honrado, muito honrado" - Philip Seymour Hoffman, melhor ator por Capote. "Meu deus, eu nunca pensei que estaria aqui em cima em toda a minha vida, tendo nascido no Tennessee" - Reese Witherspoon, melhor atriz por Johnny e June. "Eu tenho que dizer que é meio chocante ver todos estes grandes nomes aqui, estas estrelas. O Oscar é realmente a única noite do ano que você pode ver seus atores favoritos sem ter que pagar nada por isso. E é empolgante para as estrelas também porque é a primeira vez em muito tempo que elas podem votar por um vencedor" - Joe Stewart, mestre de cerimônias do Oscar. "É engraçado, mas quando se ganha o Oscar, o prêmio passa a ser sinônimo de seu nome, de agora em diante e para sempre. Um dia dirão assim: ´O vencedor do Oscar George Clooney, homem mais sexy de 1997, ator de Batman, morreu em um acidente...´" - George Clooney, melhor ator coadjuvante por Syriana - A Indústria do Petróleo. "Que sensação incrível. Assustadora, mas incrível. Mãe, eu sei que você está aí, em algum lugar, eu acho" - cineasta Dion Beebe, melhor fotografia por Memórias de Uma Gueixa. "Eu serei tão bonzinho que terei uma auréola no final da noite" - Isaac Mizrahi, jornalista do canal E!, respondendo se iria se comportar durante a cerimônia. "Eu quero agradecer a Academia por ter me colocado, no almoço que precede a cerimônia, sentada ao lado de George Clooney" - Corinne Marrinan, que participou da produção do documentário de curta-metragem vencedor do Oscar, A Note os Triumph: The Golden Age of Norman Corwin, de Eric Simonson. "Eu estou tão orgulhoso deste filme, Brokeback Mountain, um filme que mostra para todos nós que o amor nos torna similares, mesmo que sejamos muito diferentes uns dos outros" - Gustavo Santaolalla, melhor trilha sonora por O Segredo de Brokeback Mountain.