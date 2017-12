Confira entrevista com Johnny Depp no set de <i>Piratas 3</i> Os fãs de Piratas do Caribe terão de esperar ainda mais um mês para conferir o terceiro filme da série, que tem lançamento mundial previsto para o dia 25 de maio. Mas enquanto o dia não chega, podem conferir uma curta entrevista com o astro da saga, Johnny Depp, realizada no set de Piratas do Caribe - No Fim do Mundo. No longa, Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) e o capitão Barbossa (Geoffrey Rush) se dirigem para a perigosa e exótica Cingapura e enfrentam um pirata chinês, o capitão Sao Feng (Chow Yun-fat), com o objetivo de obter os mapas que os conduzirão aos confins do mundo para resgatar o capitão Jack Sparrow (Johnny Depp) e o navio Pérola Negra. Dirigido por Gore Verbinski e com roteiro de Ted Elliott e Terry Rossio, Piratas do Caribe - No Fim do Mundo conta com a participação de um dos guitarristas do grupo de rock Rolling Stones, Keith Richards. O filme anterior da saga, Piratas do Caribe - O Baú da Morte (2006), que levou o Oscar de melhor efeitos visuais, superou o filme de maior bilheteria de 2005, Star Wars - Episódio 3: A Vingança dos Sith (US$ 380,3 milhões), e se consagrou como o terceiro filme mais visto da história, atrás apenas de Titanic (1997) e O Senhor dos Anéis: o Retorno do Rei (2003).