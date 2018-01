Confira cenas dos principais filmes dirigidos e estrelados por Hugo Carvana

Hugo Carvana não só foi um dos mais prolíficos atores do cinema brasileiro como também foi diretor incansável. Mestre em retratar o espírito e o humor brasileiro em suas comédias de costume, como Vai Trabalhar, Vagagundo, Bar Esperança e até o mais recente Não se Preocupe, Nada Vai Dar Certo e Casa da Mãe Joana 2, seu último trabalho na direção, ele retratou como poucos os mais diversos tipos e momentos históricos do Brasil. Assista aos trailers de alguns de seus principais filmes: Apolônio Brasil - Making of e entrevista com Carvana, que dirigiu e atuou no longa de 2003

Carvana diretor

'Não se Preocupe, Nada Vai Dar Certo' (2011)

'Casa da Mãe Joana 2' (2013)

'Bar Esperança' (1982)

'Vai Trabalhar, Vagabundo'(1973)

'Se Segura, Malandro' (1975)

Carvana ator

'Giovanni Improta' (2013)

'Deus É Brasileiro' (2003)

'O Homem Nu' (1997)

Macunaíma (1969) Terra em Transe (1967)