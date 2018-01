Confira as principais curiosidades do Oscar 2017

A cerimônia de premiação do Oscar acontece neste domingo (26) em Los Angeles e está repleta de curiosidades que marcaram as produções e os elencos dos filmes indicados. Confira abaixo as principais:

Recorde

Na edição deste ano, o Oscar tem o filme do cineasta norte-americano Damien Chanzelle, La La Land: Cantando estações, como grande favorito. O musical igualou o recorde de Titanic (1997) e A Malvada (1951) e concorrerá em 14 categorias, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor ator, melhor edição, melhor roteiro original e melhor canção original.

La La Land

O ator Ryan Gosling, que dá vida ao pianista de jazz Sebastian, fez aulas de piano por três meses, duas horas por dia, cinco dias por semana, para interpretar todas as músicas que ele toca no filme.

Diversidade

Bradford Young conquistou a primeira indicação de um negro na categoria de melhor fotografia" por A Chegada e Joi McMillon é a primeira mulher negra a ser indicada em melhor edição por Moonlight.

Meryl Streep

A atriz norte-americana recebeu sua vigésima indicação ao prêmio máximo do Cinema e concorre como melhor atriz por sua atuação em "Florence". Ao longo de sua carreira, Streep já conquistou três estatuetas.

Mel Gibson

O ator e diretor venceu a categoria de melhor diretor em 1996 pelo filme Coração Valente, e, após 20 anos, Mel Gibson foi indicado novamente na mesma categoria pelo seu mais recente filme, Até o ùltimo Homem.

Streaming

A Amazon, grande concorrente da Netflix, entrou na disputa como o filme Manchester à Beira-Mar e garantiu seis indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor ator. Já a Netflix tem sua quarta indicação seguida na categoria de melhor documentário. Neste ano, 13ª Emenda, da diretora Ava DuVernay, está concorrendo ao prêmio.

Blockbusters

Apesar de ter sido lembrado nas premiações dos sindicatos, o filme de super-herói Deadpool não recebeu nenhuma indicação ao Oscar. No entanto, com os maquiadores italianos Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregoriani, o Esquadrão Suicida emplacou uma indicação em melhor maquiagem e figurino e o Doutor Estranho concorre a estatueta de melhor efeitos visuais.

Estreantes

Sete dos 20 atores indicados são estreantes na premiação, entre eles Isabelle Huppert, Andrew Garfield, Lucas Hedges, Mahershala Ali, Dev Patel, Naomie Harris.

Itália

Este é o primeiro ano que um filme em italiano é indicado ao Oscar de melhor documentário. A produção Fogo no Mar, de Gianfranco Rosi, está entre os indicados. O longa fala sobre a crise migratória que atinge a Europa, sob o ponto de vista dos moradores da ilha de Lampedusa, uma das principais portas de entrada para solicitantes e refúgio no continente. Fogo no Mar concorre com Eu não sou seu Negro, de Raoul Peck; Life, Animated, de Roger Ross Williams; O.J.: Made in America, de Ezra Edelman; e 13ª Emenda, de Ava DuVernay. (ANSA)