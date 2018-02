Confira as pré-estreias de candidatos do Oscar

O cinéfilo que está ansioso para assistir aos filmes indicados ao Oscar que ainda não entraram em cartaz, e são muitos, pode começar a corrida aos cinemas nesta semana, aproveitando as sessões de pré-estreia. Três filmes com indicações ao Oscar (que acontece no dia 22/2) têm pré-estreias marcadas para esta semana. O Leitor, de Stephen Daldry, que tem Kate Winslet como favorita ao Oscar de melhor atriz, já que ganhou um Globo de Ouro pelo papel, será exibido na 5.ª, dia 5, às 20h40, no Cidade Jardim e entra em cartaz no dia 6. Milk - A Voz da Igualdade, de Gus Van Sant, com Sean Penn como favorito ao prêmio de melhor ator, pois foi premiado pelo Sindicato dos Atores (SAG - Screen Actors Guild) com prêmio de melhor ator. Passa na 3.ª, dia 3, às 19h, no Iguatemi, e será lançado oficialmente no dia 20. O filme foi indicado ainda em 8 categorias ao Oscar 2009. Já O Lutador, de Darren Aronofsky, com Mickey Rourke, premiado com o Globo de Ouro por interpretar um lutador de luta livre decadente, tem sessões de pré-estreia no Unibanco Arteplex, no Bourbon Pompeia e no Metrô Santa Cruz - e estreia em 13/2.