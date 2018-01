Confira a programação do 12.º É Tudo Verdade O 12.º Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, comandado por Amir Labaki, exibe 141 filmes entre longas, médias e curtas-meragens nacionais e estrangeiros. Confira a programação, que vai de 22 de março a 1.º de abril: PROGRAMAÇÃO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL - SÃO PAULO Rua Álvares Penteado, 112 - Centro fone: 11.3113-3651 / 3113-3652 69 lugares 20/03 - terça-feira 14hs Il Fare Política - Crônica da Toscana Vermelha / Hugues Le Paige / 86min 16hs Em Direção a Mathilde / Claire Denis / 60min 21/03 - quarta-feira 14hs Glenn Gould - Além do Tempo / Bruno Monsaingeon / 106min 16hs Viagem em Sol Maior / Georgi Lazarevski / 54min 18hs Eles Não Morreram, Mas Foram Todos Afetados / Marc-Antoine Roudil, Sophie Bruneau / 80min 20hs Por um de Meus Dois Olhos / Avi Mograbi / 100min 22/03 - quinta-feira 14hs A Filha do Juiz / William Karel / 90min 16hs A Travessia / Elisabeth Leuvrey / 55min 23/03 - sexta-feira 15h30 Parahyba Mulher Macho / Tizuka Yamasaki / 88min 17h30 O Homem de Areia / Vladimir Carvalho / 126min 19h30 O Salário da Morte / Linduarte Noronha / 70min 24/03 - sábado 15h30 O Salário da Morte / Linduarte Noronha / 70min 17h30 O Cajueiro Nordestino / Linduarte Noronha / 22min Os Romeiros da Guia / João Ramiro Mello, Vladimir Carvalho / 15min A Cabra na Região Semi-Árida: Capra Hircus / Rucker Vieira / 19min 19h30 Aruanda / Linduarte Noronha / 21 min Aruanda Visto por Linduarte Noronha / Geraldo Sarno / 26min 25/03 - domingo 14h30 Debate: As Documentaristas 16h30 Aruanda / Linduarte Noronha / 21 min Os Romeiros da Guia / João Ramiro Mello, Vladimir Carvalho / 15min 17h30 Debate Linduarte 19h30 O Cajueiro Nordestino / Linduarte Noronha / 22min Os Romeiros da Guia / João Ramiro Mello, Vladimir Carvalho / 15min A Cabra na Região Semi-Árida: Capra Hircus / Rucker Vieira / 19min 28/03 - quarta-feira 15h30 O Homem de Areia / Vladimir Carvalho / 126min 17h30 Parahyba Mulher Macho / Tizuka Yamasaki / 88min 19h30 O Escritório / Krzysztof Kieslowski / 5min O Bonde / Krzysztof Kieslowski / 5min Concerto de Desejos / Krzysztof Kieslowski / 16min Da Cidade de Lodz / Krzysztof Kieslowski / 17min Eu era um Soldado / Krzysztof Kieslowski, Andrzej Titkow / 16min 29/03 - quinta-feira 15h30 A Fábrica / Krzysztof Kieslowski / 17min Refrão / Krzysztof Kieslowski / 10min Pedreiro / Krzysztof Kieslowski / 16min Raio X / Krzysztof Kieslowski / 13min 17h30 Primeiro Amor / Krzysztof Kieslowski / 52min Curriculum Vitae / Krzysztof Kieslowski / 45min Claquete / Krzysztof Kieslowski / 5min 19h30 Hospital / Krzysztof Kieslowski / 20min O Ponto de Vista da Noite de um Guarda Noturno / Krzysztof Kieslowski / 16min Sete Mulheres de Idades Distintas / Krzysztof Kieslowski / 16min Estação / Krzysztof Kieslowski / 12min Cabeças Falantes / Krzysztof Kieslowski / 14min 30/03 - sexta-feira 15h30 Ainda Vivo - Um filme sobre Krzysztof Kieslowski / Maria Zmarz-Koczanowicz / 82min 17h30 Hospital / Krzysztof Kieslowski / 20min O Ponto de Vista da Noite de um Guarda Noturno / Krzysztof Kieslowski / 16min Sete Mulheres de Idades Distintas / Krzysztof Kieslowski / 16min Estação / Krzysztof Kieslowski / 12min Cabeças Falantes / Krzysztof Kieslowski / 14min 19h30 Primeiro Amor / Krzysztof Kieslowski / 52 min Curriculum Vitae / Krzysztof Kieslowski / 45 min Claquete / Krzysztof Kieslowski / 5 min 31/03 - sábado 15h30 Krzysztof Kieslowski: Eu estou mais ou menos... / Krzysztof Wierzbicki / 56min Meu Kieslowski / Irina Volkova / 21min 17h30 O Escritório / Krzysztof Kieslowski / 5min O Bonde / Krzysztof Kieslowski / 5min Concerto de Desejos / Krzysztof Kieslowski / 16min Da Cidade de Lodz / Krzysztof Kieslowski / 17min Eu era um Soldado / Krzysztof Kieslowski, Andrzej Titkow / 16min 19h30 A Fábrica / Krzysztof Kieslowski / 17 min Refrão / Krzysztof Kieslowski / 10 min Pedreiro / Krzysztof Kieslowski / 16 min Raio X / Krzysztof Kieslowski / 13 min 01/04 - domingo 15h30 Ainda Vivo - Um filme sobre Krzysztof Kieslowski / Maria Zmarz-Koczanowicz / 82min 17h30 Krzysztof Kieslowski: Eu estou mais ou menos... / Krzysztof Wierzbicki / 56min Meu Kieslowski / Irina Volkova / 21min 19h30 Hospital / Krzysztof Kieslowski / 20min O Ponto de Vista da Noite de um Guarda Noturno / Krzysztof Kieslowski / 16min Sete Mulheres de Idades Distintas / Krzysztof Kieslowski / 16min Estação / Krzysztof Kieslowski / 12min Cabeças Falantes / Krzysztof Kieslowski / 14min PROGRAMAÇÃO CINESESC Rua Augusta, 2075 - fone: 11.3082-0213 326 lugares 22/03 - quinta-feira 20h30 Filme Abertura 23/03 - sexta-feira 15hs Fantasmas de Abu Ghraib / Rory Kennedy / 78min 17hs De Beirute para?Aqueles que Nos Amam / direção coletiva / 5min Cidade Adormecida / Enrique Rodríguez, Moncho Fernández / 9min Numa Boa Posição / Nancy Brandt / 14min Falta-me / Cláudia Varejão / 20min Um Dia de Neve / Hossein Jehani / 10min Monsieur Borges e Eu / Jasmin Gordon / 22min 19hs Reprise Abertura S. Paulo 21hs Construção / Cristiano Burlan / 48min 23hs Sempre no meu Coração / Andréa Pasquini / 52min 24/03 - sábado 13hs Tintin e Eu / Anders Høgsbro Østergaard / 74min 15hs Você vai Atuar esta Noite? / Torben Skjødt Jensen, Ulf Peter Hallberg / 73min 17hs O Planeta / Linus Torell, Johan Söderberg, Michael Stenberg / 84min 19hs Uma Mãe Trabalhadora / Limor Pinhasov / 78min 21hs Descaminhos / Marília Rocha, Luiz Felipe Fernandes, Alexandre Baxter, João Flores, Maria de Fátima Augusto, Leandro HBL, Armando Mendz e Cristiano Abud / 73min 23hs Iraque em Fragmentos / James Longley / 94min 25/03 - domingo 13hs Perdedores e Ganhadores / Michael Loeken, Ulrike Franke / 96min 15hs Três Camaradas / Masja Novikova / 99min 17hs Anatoly Rybakov: A História Russa / Marina Goldovskaya / 56min 19hs Reprise Abertura Rio de Janeiro 21hs O Longo Amanhecer - Cinebiografia de Celso Furtado / José Mariani / 73min 26/03 - segunda-feira 13hs Palestra com Ulf Peter Hallberg 15hs Como se Faz / Marcel Lozinski / 87min 17hs Manhã no Mar / Ines Thomsen / 83min 19hs Mate a Mensageira / Mathieu Verboud, Jean-Robert Viallet / 81min 21hs Nas Terras do Bem-Virá / Alexandre Rampazzo / 110min 27/03 - terça-feira 15hs O Fugitivo: A Verdade sobre Hassan / Jean-Daniel Lafond / 75 min 17hs Iraque em Fragmentos / James Longley / 94min 19hs Pesadelo de Darwin / Hubert Sauper / 107min 21hs Elevado 3.5 / João Sodré, Maíra Bühler e Paulo Pastorelo / 75min 28/03 - quarta-feira 15hs A Cidade dos Fotógrafos / Sebastián Moreno / 80min 17hs O Homem da Árvore / Paula Mercedes / 19min Porto Alegre de Quintana / Fabiano de Souza e Gilson Vargas / 26min Um Bom Negócio / Eduardo Duwe / 5min Hibakusha: Herdeiros Atômicos no Brasil / Mauricio Kinoshita / 16min 19hs Logo Existo / Graça Castanheira / 60min 21hs Lutzenberger: For Ever Gaia / Frank Coe e Otto Guerra / 52min 29/03 - quinta-feira 15hs Para Sempre / Heddy Honigmann / 95min 17hs O Desafio de Zezão / Patricia Cornils / 13min Capistrano no Quilo / Firmino Holanda / 21min Resistir / Caco Souza / 15min Stela do Patrocínio - A Mulher que Falava Coisas / Marcio de Andrade / 14min 19hs Fabricando Polêmica / Debbie Melnyk, Rick Caine / 77min 21hs O Engenho de Zé Lins / Vladimir Carvalho / 80min Retratos: Vladimir Carvalho / Walter Carvalho / 30min 30/03 - sexta-feira 15hs O Mosteiro / Pernille Rose Grønkjær / 84min 17hs Esquecido Retrato Interior / Vakhtang Kuntsev-Gabashvili / 20 min Nova Babilônia de Constant / Victor Nieuwenhuijs,Maartje Seyferth / 13min Neve Avermelhada / Tamara Taddeo / 11min Noite Mágica / Jouni Hiltunen / 15 min Meus Olhos / Erlend E. Mo / 19 min 19hs Fotografias / Andrés Di Tella / 110min 21hs Maria Bethânia - Pedrinha de Aruanda / Andrucha Waddington / 60min 23hs Handerson e as Horas / Kiko Goifman / 52min 31/03 - sábado 13hs A Realidade de Jan Vrijiman / Fabie Hulsebos / 53min 15hs Acampamento de Jesus / Heidi Ewing, Rachel Grady / 84min 17hs Aruanda / Linduarte Noronha / 21 min + O Cajueiro Nordestino / Linduarte Noronha / 22min 20hs Cerimônia de Encerramento - Premiação 01/04 - domingo 13hs Krzysztof Kieslowski: Eu estou mais ou menos... / Krzysztof Wierzbicki / 56min Meu Kieslowski / Irina Volkova / 21min 15hs O Escritório / Krzysztof Kieslowski / 5min O Bonde / Krzysztof Kieslowski / 5min Concerto de Desejos / Krzysztof Kieslowski / 16min Da Cidade de Lodz / Krzysztof Kieslowski / 17min Eu era um Soldado / Krzysztof Kieslowski, Andrzej Titkow / 16min 17hs A Fábrica / Krzysztof Kieslowski / 17min Refrão / Krzysztof Kieslowski / 10min Pedreiro / Krzysztof Kieslowski / 16min Raio X / Krzysztof Kieslowski / 13min 19hs Primeiro Amor / Krzysztof Kieslowski / 52min Curriculum Vitae / Krzysztof Kieslowski / 45min Claquete / Krzysztof Kieslowski / 5min 21hs Hospital / Krzysztof Kieslowski / 20min O Ponto de Vista da Noite de um Guarda Noturno / Krzysztof Kieslowski / 16min Sete Mulheres de Idades Distintas / Krzysztof Kieslowski / 16min Estação / Krzysztof Kieslowski / 12min Cabeças Falantes / Krzysztof Kieslowski / 14min PROGRAMAÇÃO CCSP - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso / fone: 11.3383-3402 110 lugares 23/03 - sexta-feira 14hs O Coração / Diego García-Moreno / 80min 16hs Erdman e Stephanova: Um Casal Sob Stálin / Galina Evtushenko / 52min 18hs Catadores de Papel / Ernesto Livon-Grosman / 61min 20hs Pixinguinha e a Velha Guarda do Samba / Thomaz Farkas, Ricardo Dias / 10min Salvando o Jazz / Leslie Woodhead / 58min 24/03 - sábado 14hs O Tempo que Resta / Jose Luis Torres Leiva / 86min 16hs Hércules 56 / Silvio Da-Rin / 94min 18hs Debate 20hs De Tempos em Tempos / Ana Johann / 22min Meu Primeiro Contato / Mari Corrêa e Karané Ikpeng / 80min 25/03 - domingo 14hs Erdman e Stephanova: Um Casal Sob Stálin / Galina Evtushenko / 52min 16hs Vozes de Bam / Aliona Van Der Horst, Maasja Ooms / 89min 18hs Aqueles que Deixei para Trás / Lisandro Perez-Rey / 46min 20hs Inimigos da Felicidade / Eva Mulvad, Anja Al-Erhayem / 59min 27/03 - terça-feira 11hs Debate Petrobras / É Tudo Verdade 14hs Alguma Tristeza / Juan Alejandro Ramírez / 41min 16hs 11 de Setembro: A Verdade Urge / Ray Nowosielski / 85min 18hs Caroneiros / Martina Rupp / 52min 20hs KollaSuyo - A Guerra do Gás / Pedro Dantas / 52min 28/03 - quarta-feira 14hs Caroneiros / Martina Rupp / 52min 16hs Quem tem Medo de Ngugi? / Manthia Diawara / 83min 18hs Super Amigos / Arturo Perez Torres / 82min 20hs Diários de Beirute: Verdades, Mentiras e Vídeos / Mai Masri / 80min 29/03 - quinta-feira 14hs Aqueles que Deixei para Trás / Lisandro Perez-Rey / 46min 16hs Cine Manifest / Judy Irola / 75min 18hs O Tempo que Resta / Jose Luis Torres Leiva / 86min 20hs A Filha do General / María Elena Wood / 59min 30/03 - sexta-feira 14hs Super Amigos / Arturo Perez Torres / 82min 16hs Papel Não Embrulha Brasas / Rithy Panh / 86min 18hs Alguma Tristeza / Juan Alejandro Ramírez / 41min 20hs Cortina de Açúcar / Camila Guzman / 80min 31/03 - sábado 14hs Cortina de Açúcar / Camila Guzman / 80min 16hs O Coração / Diego García-Moreno / 80min 18hs A Filha do General / María Elena Wood / 59min 20hs Bloqueio / Sergei Loznitsa / 52min 01/04 - domingo 14hs Bloqueio / Sergei Loznitsa / 52min 16hs De Tempos em Tempos / Ana Johann / 22min Meu Primeiro Contato / Mari Corrêa e Karané Ikpeng / 80min 18hs Pixinguinha e a Velha Guarda do Samba / Thomaz Farkas, Ricardo Dias / 10min Salvando o Jazz / Leslie Woodhead / 58min 20hs 11 de Setembro: A Verdade Urge / Ray Nowosielski / 85min PROGRAMAÇÃO CINUSP Rua do Anfiteatro, 181, Colméia Favo 04 - Cidade Universitária - S.Paulo fone: 11.30913540 100 lugares 26/03 - segunda-feira 16hs Iracema, Uma Transa Amazônica / Jorge Bodanzky, Orlando Senna / 90min 19hs Route 181, Fragmentos de uma Viagem na Palestina-Israel / Eyal Sivan e Michel Khleifi / Parte - 1 27/03 - terça-feira 16hs A Pessoa é Para o que Nasce / Roberto Berliner / 84min 19hs Iracema, Uma Transa Amazônica/ Jorge Bodanzky, Orlando Senna/ 90min 28/03 - quarta-feira 16hs Route 181, Fragmentos de uma Viagem na Palestina-Israel / Eyal Sivan e Michel Khleifi / Parte - 2 19hs A Pessoa é Para o que Nasce / Roberto Berliner / 84min 29/03 - quinta-feira 16hs Reis e Extras. À Caça de uma Imagem Palestina / Azza El-Hassan / 62min 19hs Aparte / Mario Handler / 91min 30/03 - sexta-feira 16hs Aparte / Mario Handler / 91min 19hs Route 181, Fragmentos de uma Viagem na Palestina-Israel / Eyal Sivan e Michel Khleifi / Parte - 3 PROGRAMAÇÃO CINEMARK ELDORADO Av. Rebouças, 3970 - Shopping Eldorado - Pinheiros - SP Fone: 11.2197-7470 26/03 - segunda-feira 19h30 - O Mundo em Duas Voltas / David Schürmann / 93min 27/03 - terça-feira 19h30 - O Planeta / Linus Torell, Johan Söderberg, Michael Stenberg / 84min 28/03 - quarta-feira 19h30 - Hércules 56 / Silvio Da-Rin / 94 min 29/03 - quinta-feira 19h30 - Histórias do Rio Negro / Luciano Cury / 86min PROGRAMAÇÃO ITAÚ CULTURAL Av. Paulista, 149 / fone:11.2168-1700 240 lugares 24/03 - sábado 14hs Stone Time Touch / Garine Torossian / 70min 16hs Uku Ukai / Audrius Stonys / 30min 18hs Cidade Radiante / Gary Burns, Jim Brown / 85min 25/03 - domingo 14hs O Tempo do Adeus / Mehdi Sahebi / 63min 16hs O Pontapé / Andres Veiel / 82min 18hs Tarachime / Naomi Kawase / 43min 26/03 - segunda-feira 14hs Kobe / Rainer Komers / 45min 16hs Mostra Jay Rosenblatt De Joelhos / Jay Rosenblatt / 3min Restos Humanos / Jay Rosenblatt / 30 min Temo que sim - Jay Rosenblatt / 3 min Eu Só Queria Ser Alguém / Jay Rosenblatt - 10min Membro Fantasma / Jay Rosenblatt / 28 min Eu costumava ser um Cineasta / Jay Rosenblatt / 10 min *Faixa Etária para os filmes Tarachime e O tempo do Adeus - 18 anos *Demais filmes - 12 anos PROGRAMAÇÃO FILMES DA CONFERÊNCIA 26/03 - segunda-feira 18h - A Pessoa é Para o que Nasce / Roberto Berliner / 84min 20h - Aparte / Mario Handler / 91min 27/03 - terça-feira 14h - Route 181, Fragmentos de uma Viagem na Palestina-Israel / Eyal Sivan e Michel Khleifi / 270min 20h - Reis e Extras. À Caça de uma Imagem Palestina / Azza El-Hassan / 62min 28/03 - quarta-feira 18h - Nuremberg: Os Nazistas encaram seus crimes / Christian Delage / 90min 19h30 - Coquetel Conferência 29/03 - quinta-feira 18h - Iracema, Uma Transa Amazônica / Jorge Bodanzky, Orlando Senna / 90min 20h - Serras da Desordem / Andrea Tonacci / 135min PROGRAMAÇÃO COMUNIDADE DE HELIÓPOLIS 27/03 terça-feira 19hs Handerson e as Horas / Kiko Goifman / 52min