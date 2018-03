Confira a lista dos vencedores do Oscar 2010

"Guerra ao Terror" foi o grande vencedor da noite, conquistando seis dos nove prêmios a que foi indicado e deixando 'Avatar' para trás, com apenas três estatuetas. Kathryn Bigelow é a primeira mulher a ganhar o prêmio de direção na história do Oscar. Ela foi casada com James Cameron, o diretor de "Avatar", o que deixou a disputa ainda mais acirrada.

LISTA DOS INDICADOS

Melhor Filme

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Guerra ao Terror" de Kathryn Bigelow, Mark Boal, Nicolas Chartier e Greg Shapiro

Melhor Direção

Kathryn Bigelow, "Guerra ao Terror"

Melhor Atriz

Sandra Bullock, "Um Sonho Possível"

Melhor atriz Coadjuvante

Mo'Nique, "Preciosa - Uma História de Esperança"

Melhor Ator

Jeff Bridges, "Coração Louco"

Melhor Ator Coadjuvante

Christoph Waltz, "Bastardos Inglórios"

Melhor Animação

"Up - Altas Aventuras" - Pete Docter

Melhor Filme Estrangeiro

"O Segredo dos Seus Olhos", de Juan José Campanella (Argentina)

Melhor Direção de Arte

"Avatar" - Rick Carter e Robert Stromberg (Direção de Arte); Kim Sinclair (Decoração do set)

Melhor Fotografia

"Avatar" - Mauro Fiore

Melhor Figurino

"The Young Victoria" - Sandy Powell

Melhor Montagem

"Guerra ao Terror" - Bob Murawski e Chris Innis

Melhor Maquiagem

"Star Trek" - Barney Burman, Mindy Hall e Joel Harlow

Melhor Trilha Sonora

"Up - Altas Aventuras" - Michael Giacchino

Melhor Canção

"The Weary Kind", "Coração Louco" - Ryan Bingham e T Bone Burnett

Melhor Roteiro Original

"Guerra ao Terror" - Mark Boal

Melhor Roteiro Adaptado

"Preciosa - Uma História de Esperança" - Geoffrey Fletcher

Melhores Efeitos Visuais

"Avatar" - Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham e Andrew R. Jones

Melhor Edição de Som

"Guerra ao Terror" - Paul N.J. Ottosson

Melhor Mixagem de Som

"Guerra ao terror" - Paul N.J. Ottosson e Ray Beckett

Melhor Documentário

"The Cove" - Louie Psihoyos e Fisher Stevens

Melhor Documentário em Curta-metragem

"Music by Prudence" - Roger Ross Williams e Elinor Burkett

Melhor Curta-metragem

"The New Tenants" - Joachim Back e Tivi Magnusson

Melhor Curta-metragem de Animação

"Logorama" - Nicolas Schmerkin