Confira a lista dos vencedores do Globo de Ouro A 66.ª edição do Globo de Ouro reuniu um elenco sem par de celebridades hollywodianas entre aqueles que disputaram os prêmios e outros tantos que entregaram as estatuetas aos vencedores. Johnny Depp, Eva Longoria, Pierce Brosnan, Salma Hayek, Martin Scorsese, Jennifer López e Sting fizeram parte das dezenas de celebridades responsáveis por apresentarem alguns dos prêmios e dar o toque de glamour ao evento. Confira a lista dos premiados: Melhor filme dramático: Slumdog Millionaire. Melhor comédia/musical: Vicky Cristina Barcelona. Melhor diretor: Danny Boyle, por Slumdog Millionaire. Melhor atriz (drama): Kate Winslet, por Foi Apenas um Sonho. Melhor ator (drama): Mickey Rourke, por O Lutador. Melhor atriz (comédia/musical): Sally Hawkins, por Simplesmente Feliz. Melhor ator (comédia/musical): Colin Farrell, por Na Mira do Chefe. Melhor atriz coadjuvante: Kate Winslet, por O Leitor. Melhor ator coadjuvante: Heath Ledger, por Batman - O Cavaleiro das Trevas. Melhor filme de animação: WALL-E. Melhor filme estrangeiro: Waltz with Bashir (Israel). Melhor roteiro: Simon Beaufoy, por Slumdog Millionaire. Melhor canção: The Wrestler, do filme O Lutador, música e letra de Bruce Springsteen. Melhor trilha sonora: Slumdog Millionaire, de A. R. Rahman. Melhor série de televisão (drama): Mad Men. Melhor atriz em série de televisão (drama): Anna Paquin, por True Blood. Melhor ator em série de televisão (drama): Gabriel Byrne, por Em Terapia. Melhor série de televisão (musical/comédia): 30 Rock. Melhor atriz em série de televisão (musical/comédia): Tina Fey, por 30 Rock. Melhor ator em série de televisão (musical/comédia): Alec Baldwin, por 30 Rock. Melhor minissérie ou filme para televisão: John Adams. Melhor atriz em minissérie ou filme para televisão: Laura Linney, por John Adams. Melhor ator em minissérie ou filme para televisão: Paul Giamatti, por John Adams. Melhor atriz coadjuvante em série, minissérie ou filme para televisão: Laura Dern, por Recount. Melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou filme para televisão: Tom Wilkinson, por John Adams. Prêmio honorífico Cecil B. DeMille: Steven Spielberg.