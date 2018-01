Confira a lista dos vencedores do Globo de Ouro A 64.ª edição do Globo de Ouro consagrou o filme Babel, do diretor mexicano Alejandro Gonzales Iñárritu, que era o favorito da noite, com sete indicações. Levou o prêmio máximo. A atriz Helen Mirren foi premiada por suas atuações na televisão e no cinema interpretando as rainhas Elizabeth I e Elizabeth II. E a surpresa da noite ficou com a o troféu de melhor série de comédia ou musical de TV para Ugly Betty (Betty, a Feia), que rendeu a America Ferrera o reconhecimento como melhor atriz. Filme dramático: Babel Atriz em filme dramático: Helen Mirren - A Rainha Ator em filme dramático: Forest Whitaker - O Último Rei da Escócia Comédia ou musical: Dreamgirls - Em Busca de um Sonho Atriz em comédia ou musical: Meryl Streep - O Diabo Veste Prada Ator em comédia ou musical: Sacha Baron Cohen - Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Diretor: Martin Scorsese - Os Infiltrados Filme de animação: Carros Filme estrangeiro: Cartas de Iwo Jima (EUA/Japão) Atriz coadjuvante: Jennifer Hudson - Dreamgirls - Em Busca de um Sonho Ator coadjuvante: Eddie Murphy - Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho Roteiro: Peter Morgan - A Rainha Trilha sonora: Alexandre Desplat - The Painted Veil Música original: The Song of the Heart, de Prince - Happy Feet - O Pingüim Indicados para prêmios de televisão Série dramática de televisão: Grey?s Anatomy (ABC) Atriz em série dramática de TV: Kyra Sedgwick - The Closer Ator em série dramática de TV: Hugh Laurie - House Série de comédia ou musical de televisão: Ugly Betty (ABC) Atriz em série de comédia ou musical de TV: America Ferrera - Ugly Betty Ator em série de comédia ou musical de TV: Alec Baldwin - 30 Rock Melhor minissérie ou filme para TV: Elizabeth I (HBO) Atriz em minissérie ou filme para TV: Helen Mirren - Elizabeth I Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Bill Nighy - Gideon?s Daughter Atriz coadjuvante em série, minissérie ou filme para a TV: Emily Blunt - Gideon?s Daughter Ator coadjuvante em série, minissérie ou filme para a TV: Jeremy Irons - Elizabeth I