Confira a lista dos indicados nas principais categorias do Oscar

A Academia de Hollywood divulgou nesta quinta-feira, 17, os indicados à 86.ª edição do Oscar. Confira a seguir a lista de indicados nas principais categorias:

Melhor filme

12 Anos de Escravidão

Trapaça

Clube de Compras Dallas

Capitão Phillips

Gravidade

Philomena

Nebraska

Ela

O Lobo de Wall Street

Melhor Ator

Christian Bale - Trapaça

Bruce Dern - Nebraska

Leonardo DiCaprio - O Lobo de Wall Street

Chiwetel Ejiofor - 12 Anos de Escravidão

Matthew McConaughey - Clube de Compras Dallas

Melhor atriz

Cate Blanchett - Blue Jasmine

Amy Adams - Trapaça

Sandra Bullock - Gravidade

Judy Dench - Philomena

Meryl Streep - Álbum de Família

Melhor ator coadjuvante

Barkhad Abdi - Capitão Phillips

Bradley Cooper - Trapaça

Michael Fassbender - 12 Anos de Escravidão

Jonah Hill - O Lobo de Wall Street

Jared Letto - Clube de Compras Dallas

Melhor atriz coadjuvante

Sally Hawkins - Blue Jasmine

Jennifer Lawrence – Trapaça

Lupita Nyong'O - 12 Anos de Escravidão

Julia Roberts -Álbum de Família

June Squibb - Nebraska

Melhor diretor

Alfonso Cuaron – Gravidade

Steve McQueen -12 Anos de Escravidão

Alexander Payne - Nebraska

David O. Russell - Trapaça

Martin Scorsese - O Lobo de Wall Street

Melhor roteiro original

Trapaça - Eric Warren Singer e David O. Russell

Blue Jasmine - Woody Allen

Clube de Compras Dallas - Craig Borten & Melisa Wallack

Ela - Spike Jonze

Nebraska - Bob Nelson

Melhor filme estrangeiro

Alabama Monroe (The Broken Circle Breakdown) - Bélgica

A Grande Beleza (The Great Beauty) - Itália

A Caça (The Hunt) - Dinamarca

L'image Manquante - Camboja

Omar - Palestina

Canção original

Alone Yet Not Alone, do filme Alone Yet Not Alone - Bruce Broughton e Dennis Spiegel

Happy, do filme Meu Malvado Favorito 2 - Pharrell Williams

Let it Go, do filme Frozen - Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez

The Moon Song, do filme Ela - Karen O. e Spike Jonze

Ordinary Love - do filme Mandela - U2