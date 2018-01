Confira a lista dos filmes premiados em Berlim A 57.ª edição do Festival de Cinema de Berlim, também conhecido como Berlinale, entregou hoje seus prêmios segundo decisão dos jurados presididos pelo diretor norte-americano Paul Schrader. Ao todo foram 22 filmes na competição. Urso de Ouro: Tu Ya Da Hun Shi, de Wang Quan´n (China) Urso de Prata: Grande Prêmio dos Jurados: El Otro, de Ariel Rotter (Argentina-França-Alemanha) Urso de Prata de Melhor Diretor: Joseph Cedar, por Beaufort (Israel) Urso de Prata de Melhor Ator : Julio Chávez, por El Otro, de Ariel Rotter Urso de Prata de Melhor Atriz : Nina Hoss, por Yella, de Christian Petzold (Alemanha) Urso de Prata de Melhor Música:< Hallam Foe, de David Mackenzie Urso de Prata de Contribuição Artística: Elenco de The Good Shepherd, de Robert de Niro (EUA) Prêmio Alfred Bauer em memória do fundador do Festival: Sai Bo Gu Ji ManGwen Chan A - (Eu Sou um Cyborg, mas tudo bem), de de Park Chan-wook (Coréia)