Confira a lista dos filmes em competição no Festival de Berlim A 59.ª edição do Festival de cinema de Berlim, conhecido também como Berlinale, que ocorre de 5 a 15 de fevereiro, terá 26 filmes na sessão oficial, 18 dos quais disputam o prêmio máximo da competição, o Urso de Ouro. Veja também: Festival de Berlim tenta afugentar crise com estrelas SEGUE A LISTA DOS FILMES EM CONCURSO Alle Anderen, de Maren Ade (Alemanha) Sturm, de Hans-Christian Schmid (Alemanha) Rage, de Sally Potter (Reino Unido) Cheri, de Stephen Frears (Reino Unido) Katalin Varga, de Peter Strickland (Romênia, Reino Unido, Hungria) The Messenger, de Oren Moverman (Estados Unidos) Happy Tears, de Mitchell Lichtenstein (Estados Unidos) Ricky, de François Ozon (França) In the Electric Mist, de Bertrand Tavernier (França, Estados Unidos) London River, de Rachid Bouchareb (Argélia, França, Reino Unido) Mammoth, de Lukas Moodysson (Suécia, Alemanha, Dinamarca) Lille Soldat, de Annette K. Olesen (Dinamarca) Tatarak, de Andrzej Wajda (Polônia) Gigante, de Adrián Biniez (Uruguai, Alemanha, Argentina) Darbareye Elly (About Elly), de Asghar Farhadi (Irã) Mei Lanfang, de Chen Kaige (China) La Teta Asustada, de Claudia Llosa (Peru, Espanha) My One and Only, de Richard Loncraine (Estados Unidos) FILMES EXIBIDOS FORA DA COMPETIÇÃO The International, de Tom Tykwer (Alemanha) Deutschland 09, de Fatih Akin, Tom Tykwer, Dani Levy, Wolfgang Becker, Dominik Graf, Nicolette Krebitz, Sylke Enders, entre outros (Alemanha) The Private Lives of Pippa Lee, de Rebecca Miller (Estados Unidos) The Reader, de Stephen Daldry (Estados Unidos) Pink Panther II, de Harald Zwart (Estados Unidos) Notorious, de George Tillman Jr. (Estados Unidos) The Dust of Time, de Theo Angelopoulos (Grécia) Eden à l'ouest, de Costa-Gavras (Grécia)