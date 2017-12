Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008

Confira os premiadoa da 80.ª cerimônia de entrega do Oscar, o prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, neste domingo, 24, em Los Angeles. Veja a lista completa dos vencedores e os trailers dos filmes. Foto: Mark J. Terrill/AP Melhor Filme Onde os Fracos Não Têm Vez Trailer de 'Onde os Fracos Não Têm Vez' Melhor Diretor Ethan Coen e Joel Coen (Onde os Fracos Não Têm Vez) Trailer de 'Onde os Fracos Não Têm Vez' Melhor Ator Daniel Day-Lewis (Sangue Negro) Trailer de 'Sangue Negro' Melhor Atriz Marion Cottilard (Piaf - Um Hino ao Amor) Trailer de 'Piaf - Um Hino ao Amor' Melhor Ator Coadjuvante Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez) Trailer de 'Onde os Fracos Não Têm Vez' Melhor Atriz Coadjuvante Tilda Swinton (Conduta de Risco) Trailer de 'Conduta de Risco' Melhor Filme Estrangeiro The Counterfeiters (Áustria) Trailer de 'The Counterfeiters' Melhor Figurino Elizabeth - A Era de Ouro (Alexandra Byrne) Trailer de 'Elizabeth - A Era de Ouro' Melhor Animação Ratatouille Trailer de'Ratatouille' Melhor Maquiagem Piaf - Um Hino ao Amor (Didier Lavergne e Jan Archibald) Trailer de 'Piaf - Um Hino ao Amor' Melhor Fotografia Sangue Negro (Robert Elswit) Trailer de 'Sangue Negro' Melhor Efeitos Especiais A Bússola de Ouro ( Michael Fink, Bill Westenhofer, Ben Morris and Trevor Wood) Trailer de 'A Bússola de Ouro' Melhor Direção de Arte Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (Direção de Arte:Dante Ferretti; Decoração: Francesca Lo Schiavo) Trailer de 'Sweeney Todd' Melhor Roteiro Adaptado Joel & Ethan Cohen (Onde os Fracos Não Têm Vez) Trailer de 'Onde os Fracos Não Têm Vez' Melhor Roteiro Original Diablo Cody (Juno) Trailer de 'Juno' Melhor Edição de Som O Ultimato Bourne (Karen Baker Landers e Per Hallberg) Trailer de 'O Ultimato Bourne' Melhor Mixagem de Som O Ultimato Bourne (Scott Millan, David Parker e Kirk Francis) Trailer de 'O Ultimato Bourne' Melhor Montagem O Ultimato Bourne (Christopher Rouse) Trailer de 'O Ultimato Bourne' Melhor Canção Falling Slowly (Once) - Glen Hansard e Marketa Irglova Trailer de 'Once' Melhor Trilha Sonora Dario Marianelli (Desejo e Reparação) Trailer de 'Desejo e Reparação' Melhor Documentário em Longa-Metragem Taxi to the Dark Side, de Alex Gibney e Eva Orner Melhor Documentário em Curta-Metragem Freeheld, de Cynthia Wade e Vanessa Roth Melhor Curta-Metragem Le Mozart des Pickpockets, de Philipp Villard Melhor Animação em Curta-Metragem Pedro & O Lobo