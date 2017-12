Confira a lista de vencedores e indicados ao Oscar 2008

A principal festa do cinema chega à sua 80.ª cerimônia neste domingo, 24, em Hollywood. Confira abaixo a lista completa dos vencedores e dos indicados ao prêmio e os trailers, e acompanhe a cobertura ao vivo da premiação. Melhor Atriz Marion Cottilard (Piaf - Um Hino ao Amor) Trailer de 'Piaf - Um Hino ao Amor' Melhor Ator Coadjuvante Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez) Trailer de 'Onde os Fracos Não Têm Vez' Melhor Atriz Coadjuvante Tilda Swinton (Conduta de Risco) Trailer de 'Conduta de Risco' Melhor Figurino Elizabeth - A Era de Ouro (Alexandra Byrne) Trailer de 'Elizabeth - A Era de Ouro' Melhor Animação Ratatouille Trailer de'Ratatouille' Melhor Maquiagem Piaf - Um Hino ao Amor (Didier Lavergne e Jan Archibald) Trailer de 'Piaf - Um Hino ao Amor' Melhor Efeitos Especiais A Bússola de Ouro ( Michael Fink, Bill Westenhofer, Ben Morris and Trevor Wood) Trailer de 'A Bússola de Ouro' Melhor Direção de Arte Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (Direção de Arte:Dante Ferretti; Decoração: Francesca Lo Schiavo) Trailer de 'Sweeney Todd' Melhor Roteiro Adaptado Joel & Ethan Cohen (Onde os Fracos Não Têm Vez) Trailer de 'Onde os Fracos Não Têm Vez' Melhor Edição de Som O Ultimato Bourne (Karen Baker Landers e Per Hallberg) Trailer de 'O Ultimato Bourne' Melhor Mixagem de Som O Ultimato Bourne (Scott Millan, David Parker e Kirk Francis) Trailer de 'O Ultimato Bourne' Melhor Curta-Metragem Le Mozart des Pickpockets, de Philipp Villard Melhor Animação em Curta-Metragem Pedro & O Lobo Melhor Filme Juno Trailer de 'Juno' Desejo e Reparação Trailer de 'Desejo e Reparação' Conduta de Risco Trailer de 'Conduta de Risco' Onde os Fracos Não Têm Vez Trailer de 'Onde os Fracos Não Têm Vez' Sangue Negro Trailer de 'Sangue Negro' Melhor Diretor Paul Thomas Anderson (Sangue Negro) Trailer de 'Sangue Negro' Ethan Coen e Joel Coen (Onde os Fracos Não Têm Vez) Trailer de 'Onde os Fracos Não Têm Vez' Tony Gilroy (Conduta de Risco) Trailer de 'Conduta de Risco' Jason Reitman (Juno) Trailer de 'Juno' Julian Schnabel (O Escafandro e a Borboleta) Trailer de 'O Escafandro e a Borboleta' Melhor Ator George Clooney (Conduta de Risco) Trailer de 'Conduta de Risco' Daniel Day-Lewis (Sangue Negro) Trailer de 'Sangue Negro' Tommy Lee Jones (No Vale das Sombras) Trailer de 'No Vale das Sombras' Viggo Mortensen (Senhores do Crime) Trailer de 'Senhores do Crime' Johnny Depp (Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet) Trailer de 'Sweeney Todd' Melhor Roteiro Original Diablo Cody (Juno) Trailer de 'Juno' Nancy Oliver (Lars and the Real Girl) Trailer de 'Lars and the Real Girl' Tony Gilroy (Conduta de Risco) Trailer de 'Conduta de Risco' Brad Bird (Ratatouille) Trailer de'Ratatouille' Tamara Jenkins (A Família Savage) Trailer de 'A Família Savage' Melhor Fotografia O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford (Roger Diakins) Trailer de 'O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford' Desejo e Reparação (Seamus McGarvey) Trailer de 'Desejo e Reparação' O Escafandro e a Borboleta (Janusz Kaminski) Trailer de 'O Escafandro e a Borboleta' Onde os Fracos Não Têm Vez (Roger Deakins) Trailer de 'Onde os Fracos Não Têm Vez' Sangue Negro (Robert Elswit) Trailer de 'Sangue Negro' Melhor Edição O Ultimato Bourne (Christopher Rouse) Trailer de 'O Ultimato Bourne' O Escafandro e a Borboleta (Juliette Welfling) Trailer de 'O Escafandro e a Borboleta' Na Natureza Selvagem (Jay Cassidy) Trailer de 'Na Natureza Selvagem' Onde os Fracos Não Têm Vez (Roderick Jaynes) Trailer de 'Onde os Fracos Não Têm Vez' Sangue Negro (Dylan Tichenor) Trailer de 'Sangue Negro' Melhor Trilha Sonora Dario Marianelli (Desejo e Reparação) Trailer de 'Desejo e Reparação' Alberto Iglesias (O Caçador de Pipas) Trailer de 'O Caçador de Pipas' James Newton Howard (Conduta de Risco) Trailer de 'Conduta de Risco' Michael Giacchino (Ratatouille) Trailer de'Ratatouille' Marco Beltrami (Os Indomáveis) Trailer de 'Os Indomáveis' Melhor Canção Falling Slowly (Once) - Glen Hansard e Marketa Irglova Trailer de 'Once' Happy Working (Encantada) - Alan Menken e Stephen Schwartz Trailer de 'Encantada' Raise it Up (O Som do Coração) - Jamal Joseph, Charles Mack e Tevin Thomas Trailer de 'O Som do Coração' So Close (Encantada)- Alan Menken e Stephen Schwartz Trailer de 'Encantada' That’s How You Know (Encantada) - Alan Menken e Stephen Schwartz Trailer de 'Encantada' Melhor Filme Estrangeiro Beaufort (Israel) Trailer de 'Beaufort' The Counterfeiters (Áustria) Trailer de 'The Counterfeiters' Katyn (Polônia) Trailer de 'Katyn' Mongol (Casaquistão) Trailer de 'Mongol' 12 (Rússia) Trailer de '12' Melhor Documentário em Longa-Metragem No End in Sight Operation Homecoming: Writing the Wartime Experience Taxi to the Dark Side War/Dance Sicko - SOS Saúde Melhor Documentário em Curta-Metragem Freeheld La Corona Salim Baba Sari’s Mother