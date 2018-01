Confira a lista de vencedores do Oscar 2007 Confira a lista completa dos vencedores da 79.ª edição do maior prêmio do cinema mundial, concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A cerimônia de premiação, realizada no Teatro Kodak de Los Angeles, sob o comando da humorista Ellen DeGeneres,consagrou Martin Scorsese, que levou o prêmio de melhor direção e filme por Os Infiltrados. Filme: Babel Pequena Miss Sunshine OS INFILTRADOS Cartas de Iwo Jima A Rainha Diretor: Alejandro González Iñárritu por Babel MARTIN SCORSESE POR OS INFILTRADOS Clint Eastwood por Cartas de Iwo Jima Stephan Frears por A Rainha Paul Greengrass por Vôo United 93 Atriz: Penélope Cruz - Volver HELEN MIRREN - A RAINHA Judi Dench - Nota Sobre um Escândalo Kate Winslet - Pecados Íntimos Meryl Streep - O Diabo Veste Prada Ator: Leonardo DiCaprio - Diamante de Sangue Peter O´Toole - Venus Will Smith - À Procura da Felicidade FOREST WHITAKER - O ÚLTIMO REI DA ESCÓCIA Ryan Gosling - Half Nelson Ator coadjuvante: ALAN ARKIN - PEQUENA MISS SUNSHINE Jackie Earle Haley - Pecados Íntimos Djimon Hounsou - Diamante de Sangue Eddie Murphy - Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho Mark Wahlberg - Os Infiltrados Atriz coadjuvante: Adriana Barraza - Babel Cate Blanchett - Notas de um Escândalo Abigail Breslin - Pequena Miss Sunshine JENNIFER HUDSON - DREAMGIRLS - EM BUSCA DE UM SONHO Rinko Kikuchi - Babel Filme estrangeiro: Water (Canadá) THE LIVES OF OTHERS (ALEMANHA) O Labirinto do Fauno (México) Days of Glory (Argélia) After the Wedding (Dinamarca) Roteiro adaptado: Borat (Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Peter Baynham, Dan Mazer e Todd Phillips) Filhos da Esperança (Alfonso Cuarón, Timothy J. Sexton, David Arata, Mark Fergus e Hawk Ostby) OS INFILTRADOS (WILLIAM MONAHAN) Pecados Íntimos (Todd Field e Tom Perrotta) Nota Sobre um Escândalo (Patrick Marber) Roteiro original: Babel (Guillermo Arriaga) Cartas de Iwo Jima (Iris Yamashita e Paul Haggis) PEQUENA MISS SUNSHINE (MICHAEL ARNDT) O Labirinto do Fauno (Guillermo del Toro) A Rainha (Peter Morgan) Animação: Carros HAPPY FEET - O PINGÜIM A Casa Monstro Direção de arte: Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho O Bom Pastor O LABIRINTO DO FAUNO Piratas do Caribe - O Baú da Morte O Grande Truque Mixagem do som: Apocalipto Diamante de Sangue DREAMGIRLS - EM BUSCA DE UM SONHO A Conquista da Honra Piratas do Caribe - O Baú da Morte Edição de som: Apocalipto Diamante de Sangue A Conquista da Honra CARTAS DE IWO JIMA Piratas do Caribe - O Baú da Morte Trilha sonora original: BABEL - GUSTAVO SANTAOLALLA The Good German - Thomas Newman Nota Sobre um Escândalo - Philip Glass Labirinto do Fauno - Javier Navarrete A Rainha - Alexandre Desplat Canção original: I NEED TO WAKE UP, DE MELISSA ETHERIDGE - UMA VERDADE INCOVENIENTE Listen, de Henry Krieger, Scott Cutler e Anne Preven - Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho Love You I Do, de Henry Krieger e Siedah Garrett - Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho Patience, de Henry Krieger e Willie Reale - Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho Our Town, de Randy Newman - Carros Figurino: Curse of the Golden Flower O Diabo Veste Prada Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho MARIA ANTONIETA A Rainha Melhor fotografia: A Dália Negra (Vilmos Zsigmond) Filhos da Esperança (Emmanuel Lubezki) O Ilusionista (Dick Pope) O LABIRINTO DO FAUNO (Guillermo Navarro) O Grande Truque (Wally Pfister) Documentário: Deliver Us From Evil UMA VERDADE INCOVENIENTE Iraq in Fragments Jesus Camp My Country, My Country Documentário em curta-metragem: THE BLOOD OF YINGZHOU DISTRICT Recycled Life Rehearsing a Dream Two Hands Montagem: Babel Diamante de Sangue Filhos da Esperança OS INFILTRADOS Vôo United 93 Maquiagem: Apocalipto Click O LABIRINTO DO FAUNO Animação de curta-metragem: THE DANISH POET Lifted The Little Matchgirl Maestro No Time for Nuts Filme de curta-metragem: Binta Y La Gran Idea (Binta and the Great Idea) (Espanha) Eramos Pocos (One Too Many) (Espanha) Helmer & Son (Dinamarca) The Saviour (Austrália) WEST BANK STORY (EUA) Efeitos visuais: PIRATAS DO CARIBE 2: O BAÚ DA MORTE Poseidon Superman - O Retorno