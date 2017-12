Confira a lista de indicados do 60.º Festival de Cannes Os organizadores do Festival de Cinema de Cannes anunciaram nesta quinta-feira, 19, os filmes que vão participar da 60.ª edição anual do evento, que começa em 16 de maio e termina no dia 27 do mesmo mês. Confira a lista dos filmes da competição principal, que disputam o cobiçado prêmio Palma de Ouro este ano. Centenas de outros trabalhos serão exibidos fora da competição no maior festival de cinema do mundo. Filme de abertura: My Blueberry Nights - Wong Kar Wai (China) Filmes da competição: Auf Der Anderen Seite - Fatih Akin (Alemanha-Turquia) Une Vielle Maitresse (Uma velha amante) - Catherine Breillat (França) No Country For Old Men - Joel e Ethan Coen (EUA) Zodíaco - David Fincher (EUA) We Own the Night - James Gray (EUA) Les Chansons d´Amour - Christophe Honoré (França) Mogari No Mori - Naomi Kawase (Japão) Breath - Kim Ki Duk (Coréia do Sul) Promise Me This - Emir Kusturica (nascido em Sarajevo) Secret Sunshine - Lee Chang-dong (Coréia do Sul) 4 Luni, 3 Saptamini si 2 Zile (4 meses, 3 semanas e 2 dias) - Cristian Mungiu (Romênia) Tehilim - Raphael Nadjari (França) Stellet Licht (Luz silenciosa) - Carlos Reygadas (México) Persepolis - Marjane Satrapi/Vincent Paronnaud (Irã/França) Le Scaphandre et le Papillon (O escafandro e a borboleta) - Julian Schnabel (EUA) Import Export - Ulrich Seidl (Áustria) Alexandra - Alexander Sokurov (Rússia) Death Proof - Quentin Tarantino (EUA) The Man from London - Bela Tarr (Hungria) Paranoid Park - Gus Van Sant (EUA) Izgnanie - Andrei Zvyagintsev (Rússia) Mostra Un Certain Regard: Le Rêve de la Nuit D´avant, de Valeria Bruni-Tedeschi Calle Santa Fe, de Carmen Castillo Munyurangabo, de Chung Lee Isaac Et Toi T´es Sul Qui?, de Lola Doillon El Baño de Papa, de Enrique Fernandes e César Charlone Bikur Hatizmoret, de Eran Kolirin Mister Lonely, de Harmony Korine Magnus, de Qadri Koussaar Mang Shan, de Li Yang Mio Fratello è Figlio Unico, de Daniele Luchetti California Dreamin´(Nesfarsit)?, de Cristian Nemescu La Soledad, de Jaime Rosales L´avocat da Terreur, de Barbet Schroeder Les Pieuvres, de Céline Sciamma Am Ende Kommen Touristen, de Robert Thalheim Kuaile Gongchang, de Ekachai Uekrongtham Fora de competição: Sicko, de Michael Moore Ocean´s Thirteen, de Steven Soderbergh A Mighty Heart, de Michael Winterbottom Homenagens do 60.º aniversário: Boxes, de Jane Birkin Roman de Gare, de Claude Lelouch Centochiodi, de Ermanno Olmi Ulzhan, de Volker Schlöndorff