Confira a lista completa dos indicados ao 82.º Oscar

Os filmes "Avatar", de James Cameron e "Guerra ao Terror", de Kathryn Bigelow, receberam nove indicações cada, liderando a corrida para o Oscar 2010. A cerimônia de entrega dos troféus será realizada no dia 7 de março no teatro Kodak de Hollywood. Confira a lista dos indicados:

Melhor Filme

"Avatar"

"Um Sonho Possível"

"Distrito 9"

"Educação"

"Guerra ao Terror"

"Bastardos Inglórios"

"Preciosa - Uma História de Esperança"

"Um Somem Sério"

"Up - Altas aventuras"

"Amor Sem Escalas"

Melhor Direção

James Cameron, "Avatar"

Kathryn Bigelow, "Guerra ao Terror"

Quentin Tarantino, "Bastardos Inglórios"

Lee Daniels, "Preciosa - Uma História de Esperança"

Jason Reitman, "Amor Sem Escalas"

Melhor Atriz

Sandra Bullock, "Um Sonho Possível"

Helen Mirren, "The Last Station"

Carey Mulligan, "Educação"

Gabourey Sidibe, "Preciosa - Uma História de Amor"

Meryl Streep, "Julie & Julia"

Melhor atriz Coadjuvante

Penélope Cruz, "Nine"

Vera Farmiga, "Amor Sem Escalas"

Maggie Myllenhaal, "Coração Louco"

Anna Kendrick, "Amor Sem Escalas"

Mo’Nique, "Preciosa - Uma História de Esperança"

Melhor Ator

Jeff Bridges, "Coração Louco"

George Clooney, "Amor Sem Escalas"

Colin Firth, "O Direito de Amar"

Morgan Freeman, "Invictus"

Jeremy Renner, "Guerra ao Terror"

Melhor Ator Coadjuvante

Matt Damon, "Invictus"

Woody Harrelson, "O Mensageiro"

Christopher Plummer, "The Last Station"

Stanley Tucci, "Um Olhar do Paraíso"

Christoph Waltz, "Bastardos Inglórios"

Melhor Animação

"Coraline"

"O Fantástico Sr. Raposo"

"A Princesa e o Sapo"

"O Segredo de Kells"

"Up - Altas Aventuras"

Melhor Filme Estrangeiro

"Ajami" (Israel)

"O Segredo dos Seus Olhos" (Argentina)

"A Teta Assustada" (Peru)

"Un Prophète" (França)

"A Fita Branca" (Alemanha)

Melhor Direção de Arte

"Avatar"

"O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus"

"Nine"

"Sherlock Holmes"

"The Young Victoria"

Melhor Fotografia

"Avatar"

"Harry Potter e O Enigma do Príncipe"

"Guerra ao Terror"

"Bastardos Inglórios"

"A Fita Branca"

Melhor Figurino

"Bright Star"

"Coco Antes de Chanel"

"O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus"

"Nine"

"The Young Victoria"

Melhor Montagem

"Avatar"

"Distrito 9"

"Guerra ao Terror"

"Bastardos Inglórios"

"Preciosa - Uma História de Esperança"

Melhor Maquiagem

"Il Divo"

"Star Trek"

"The Young Victoria"

Melhor Trilha Sonora

"Avatar"

"O Fantástico Sr. Raposo"

"Guerra ao Terror"

"Sherlock Holmes"

"Up - Altas Aventuras"

Melhor Canção

"Almost There", "A Princesa e o Sapo"

"Down in New Orleans", "A Princesa e o Sapo"

"Loin de Paname", "Paris 36"

"Take it All", "Nine"

"The Weary Kind", "Coração Louco"

Melhor Roteiro Original

"Guerra ao Terror"

"Bastardos Inglórios"

"O Mensageiro"

"Um Homem Sério"

"Up - Altas aventuras"

Melhor Roteiro Adaptado

"Distrito 9"

"Educação"

"In The Loop"

"Preciosa - Uma História de Esperança"

"Amor sem Escalas"

Melhores Efeitos Visuais

"Avatar"

"Distrito 9"

"Star Trek"

Melhor Edição de Som

"Avatar"

"Guerra ao Terror"

"Bastardos Inglórios"

"Star Trek"

"Up - Altas Aventuras"

Melhor Mixagem de Som

"Avatar"

"Guerra ao terror"

"Bastardos Inglórios"

"Star Trek"

"Transformers: A vingança dos derrotados"

Melhor Documentário

"Burma VJ"

"The Cove"

"Food, Inc."

"The Most Dangerous Man In America: Daniel Ellsberg And The Pentagon Papers"

"Which Way Home"

Melhor Documentário em Curta-metragem

"China’s Unnatural Disaster: The Tears Of Sichuan Province"

"The Last Campaign Of Governor Booth Gardner"

"The Last Truck: Closing Of a Gm Plant"

"Music by Prudence"

"Rabbit à la Berlin"

Melhor Curta-metragem

"The Door"

"Instead os Abracadabra"

"Kavi"

"Miracle Fish"

"The New Tenants"

Melhor Curta-metragem de Animação

"French Roast"

"Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty"

"The Lady and Reaper"

"Logorama"

"A Matter of Loaf and Death"