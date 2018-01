Confira a lista com os indicados ao Globo de Ouro

O Globo de Ouro divide seus prêmios, tanto no cinema quanto na televisão, entre dramas e comédias ou musicais. Neste ano, a separação provocou polêmica - os críticos questionaram, por exemplo, a indicação de Meryl Streep para a categoria de melhor atriz de comédia ou musical pela atuação no drama Álbum de Família. Em entrevista ao Estado, no entanto, o produtor executivo do Globo de Ouro, Barry Adelman, disse que a divisão é a marca registrada da premiação - e que não nenhuma previsão de mudanças nesse sentido. Abaixo, a lista completa de indicados ao prêmio:

Melhor filme (drama)

12 Anos de Escravidão

Capitão Phillips

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gravidade

Philomena

Rush - No Limite da Emoção

Melhor filme (musical / comédia)

Trapaça

Ela

Inside Llewyn Davis: Balada de um homem comum

Nebraska

O Lobo de Wall Street

Melhor ator (drama)

Chiwetel Ejiofor - 12 Anos de Escravidão

Idris Elba - Mandela: Long Walk to Freedom

Tom Hanks - Capitão Phillips

Matthew McConaughey - Dallas Buyers Club

Robert Redford - Até o Fim

Melhor atriz (drama)

Cate Blanchett - Blue Jasmine

Sandra Bullock - Gravidade

Judy Dench - Philomena

Emma Thompson - Walt nos Bastidores de Mary Poppins

Kate Winslet - Refém da Paixão

Melhor ator (musical / comédia)

Christian Bale - Trapaça

Bruce Dern - Nebraska

Leonardo DiCaprio - O Lobo de Wall Street

Oscar Isaac - Inside Llewyn Davis

Joaquin Phoenix - Ela

Melhor atriz (musical / comédia)

Amy Adams - Trapaça

Julie Delpy - Antes da Meia-Noite

Greta Gerwig - Frances Ha

Julia Louis-Dreyfus - À Procura do Amor

Meryl Streep - Álbum de Família

Melhor ator coadjuvante

Barkhad Abdi - Capitão Phillips

Daniel Bruhl - Rush - No Limite da Emoção

Bradley Cooper - Trapaça

Michael Fassbender - 12 Anos de Escravidão

Jared Leto - Dallas Buyers Club

Melhor atriz coadjuvante

Sally Hawkins - Blue Jasmine

Jennifer Lawrence - Trapaça

Lupita Nyong'o - 12 Anos de Escravidão

Julia Roberts - Álbum de Família

June Squibb - Nebraska

Melhor diretor

Alfonso Cuarón - Gravidade

Paul Greengras - Capitão Phillips

Steve McQueen - 12 Anos de Escravidão

Alexander Payne - Nebraska

David O. Russell - Trapaça

Melhor roteiro

Spike Jonze - Ela

Bob Nelson - Nebraska

Jeff Pope Steve - Philomena

John Ridley - 12 Anos de Escravidão

David O. Russell - Trapaça

Melhor filme em língua estrangeira

Azul é a Cor Mais Quente (França)

A Grande Beleza (Itália)

A Caça (Dinamarca)

O Passado (Irã)

Vidas ao Vento (Japão)

Melhor longa animado

Os Croods

Meu Malvado Favorito 2

Frozen

Até o Fim

Mandela: Long Walk to Freedom

Gravidade

A Menina que Roubava Livros

12 Anos de Escravidão

Melhor canção original

Atlas - Jogos Vorazes - Em Chamas

Let it Go - Frozen

Ordinary Love - Mandela: Long Walk to Freedom

Please Mr Kennedy - Inside Llewyn Davis

SweeterThan Fiction - One Chance

Melhor série (drama)

Breaking Bad

The Good Wife

House of Cards

Masters of Sex

The Newsroom

Melhor atriz em série dramática

Tatiana Maslany - Orphan Black

Taylor Schilling - Orange is the New Black

Kerry Washington - Scandal

Robin Wright - House of Cards

Julianna Margulies - The Good Wife

Melhor ator em série dramática

Liev Schreiber - Ray Donovan

Bryan Cranston - Breaking Bad

Michael Sheen - Masters of Sex

Kevin Spacey - House of Cards

James Spader - The Blacklist

Melhor série (comédia / musical)

The Big Bang Theory

Brooklyn Nine-Nine

Girls

Modern Family

Parks and Recreation

Melhor atriz em série musical ou de humor

Zooey Deschanel - New Girl

Julia Louis-Dreyfus - Veep

Lena Dunham - Girls

Edie Falco - Nurse Jackie

Amy Poehler - Parks and Recreation

Melhor ator em série musical ou de humor

Jason Bateman - Arrested Development

Don Cheadle - House of Lies

Michael J. Fox - The Michael J. Fox Show

Andy Samberg - Brooklyn Nine-Nine

Jim Parsons - The Big Bang Theory

Melhor minissérie ou telefilme

American Horror Story

Minha Vida com Liberace

Dancing on the Edge

Top of the Lake

The White Queen

Melhor atriz coadjuvante em série, minissérie ou telefilme

Hayden Panettiere - Nashville

Monica Potter - Parenthood

Janet McTeer - The White Queen

Jacqueline Bisset - Dancing on the Edge

Sofia Vergara - Modern Family

Melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou telefilme

Josh Charles - The Good Wife

Rob Lowe - Minha Vida com Liberace

Aaron Paul - Breaking Bad

Corey Stoll - House of Cards

Jon Voight - Ray Donovan

Melhor atriz em uma minissérie ou telefilme

Helena Bonham Carter - Burton and Taylor

Rebecca Ferguson - The White Queen

Jessica Lange - American Horror Story

Helen Mirren - Phil Spector

Elisabeth Moss - Top of the Lake

Melhor ator em uma minissérie ou telefilme

Matt Damon - Minha Vida com Liberace

Chiwetel Ejiofor - Dancing on the Edge

Idris Elba - Luther

Al Pacino - Phil Spector

Michael Douglas - Minha Vida com Liberace