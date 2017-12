Confira a lista com os contemplados no edital para cinema de autor

Conheça os contemplados no edital que está sendo chamado de Cinema de Autor. Ao todo foram selecionados 17 projetos de filmes de quatro regiões do País, que receberão R$ 20 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual.

Projeto: A Sombra do Pai / Proponente: Acere Produção Artística e Cultural (SP)

Direção e Roteiro: Gabriela Amaral Almeida

Sinopse: Quando Dalva, 9 anos, se vê sozinha em casa com o pai deprimido, a solução é tentar trazer a sua mãe de volta à vida. Dalva mora com o pai, o pedreiro Jorge e com a irmã dele, Cristina, num bairro popular de São Paulo. Quando Cristina sai de casa, pai e filha enfrentam a distância que os separa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Projeto: Abaixo a Gravidade / Proponente: Truque Produtora de Cinema TV e Vídeo (BA)

Direção e Roteiro: Edgard Navarro

Sinopse: Bené é um homem idoso que há muitos anos vive recluso no Vale do Capão (Chapada Diamantina) empenhado na busca da paz que não encontrou na cidade grande. Tem feito grandes progressos espirituais, mas será posto a prova com a chegada de Letícia. Ela está grávida e se refugiou ali pra ter seu filho. Bené acolhe a moça e ajuda no pato. Ela nutre um profundo sentimento de gratidão que ele, carente e solitário, confunde com amor.

Projeto: Ao Lado/ Proponente: Syndrome Filmes e Produções Cinematográficas (RJ)

Direção e Roteiro: Felipe Scholl Machado

Sinopse: Estreia em longas-metragens do diretor do curta Tá, premiado no Festival de Berlim, Ao Lado trata dos conflitos de um adolescente (Diego, 17 anos) em fase de descobertas e em busca de sua identidade.

Projeto: Baía de Guanabara/ Proponente: Cinema Brasil Digital - Escritório de Planejamento em Empreendimentos Audiovisuais (RJ)

Direção e Roteiro: Murilo Salles

Sinopse: A Baía de Guanabara e seu ecossistema em toda sua complexidade, sofrendo diariamente com a presença das indústrias que a costeiam e que lançam em suas águas 64 toneladas de carga orgânica e sete toneladas de óleo, contendo 0,3 toneladas de metais pesados como chumbo, cromo, zinco e mercúrio. Todos os dias!

Projeto: Coiote / Proponente: Filmes Fractais (MG)

Direção: Sergio Borges / Roteiro: Sergio Borges e Aline Portugal

Sinopse: A história de Coiote fabula um outro paradigma, uma outra forma de estar no mundo. Uma visão baseada nos desejos de liberdade e prazer do ser humano e em seu desapego aos bens materiais e afetivos. Problematiza a intolerância e violência contra as experiências sociais que fogem ao sistema de valores vigente.

Projeto: Construindo Pontes / Proponente: Maquina Filmes (PR)

Direção: Heloisa Passos / Roteiro: Heloisa Passos, Leticia Simões e Stefanie Kremser

Sinopse: Anos 1970. Um Brasil, em plena ditadura militar, empreende obras faraônicas em um controverso projeto conhecido como milagre econômico. Desbravando caminhos e explodindo rios, a maior usina hidrelétrica do mundo foi construída: Itaipu. A trajetória recente do nosso país e a memória individual da cineasta Heloisa Passos estão interligadas através de um jogo de espelhos que começa pelo próprio pai da autora, engenheiro civil responsável pela construção de estradas nesse período.

Projeto: Corpo Elétrico / Proponente: Plateau Marketing e Produções Culturais (SP)

Direção: Marcelo Batista Caetano / Roteiro: Marcelo Batista Caetano e Hilton Lacerda

Sinopse: O cotidiano de uma fábrica têxtil da região metropolitana de São Paulo muda com a chegada de Elias, um rapaz interiorano repleto de sonhos e desejos. Ao lado de Márcio, um ex-transformista que se tornou costureiro da fábrica, ele promove festas e encontros para driblar a rotina massacrante e quem sabe conquistar sua grande obsessão: Filipe, um imigrante moçambicano, que trabalha na linha de produção.

Projeto: Dias Vazios / Proponente: Flo Projetos (GO)

Direção e Roteiro: Robney Bruno de Almeida

Sinopse: Dias vazios conta a história de um dia na vida de Jean e Fabiana, um casal de jovens namorados que tentam reinventar suas vidas em uma pequena cidade do interior brasileiro. Eles cursam o último ano do ensino médio e vivem o velho dilema: ou vamos embora desta cidade ou ficamos aqui e continuamos a história de nossos pais. No final desse dia Jean se suicida e Fabiana desaparece. Dois anos depois, Daniel e Alanis, outro casal de jovens namorados, tentam entender como tudo aconteceu.

Projeto: Gabriel e a Montanha / Proponente: TV Zero Cinema (RJ)

Direção e Roteiro: Felipe Gamarano Barbosa

Sinopse: Aos 28 anos, o economista Gabriel Buchmann partiu para uma viagem ao redor do mundo que duraria um ano. Seu objetivo era percorrer os países mais pobres, da Ásia à África, como preparação para um doutorado em políticas públicas. No dia 16 de julho de 2009, a duas semanas de concluir seu sonho e voltar para o Brasil, Gabriel subiu o Monte Mulanje no Malawi e nunca mais desceu. Gabriel e a Montanha é a narrativa poética do seu desaparecimento e ascensão.

Projeto: Meio Irmão / Proponente: Oka Comunicações (SP)

Direção e Roteiro: Eliane Coster

Sinopse: A mãe de Sandra está sumida há três dias. Sandra tem dezesseis anos, é branca e filha de um relacionamento extraconjugal de sua mãe. Não é a primeira vez que Suely some, mas desta vez o sumiço faz mais tempo. De bicicleta, Sandra percorre locais que a mãe frequenta em busca de seu paradeiro ao mesmo tempo em que sua rotina diária vai se desestruturando. Procura o pai, que tem outra família, mas é rejeitada por ele. Ainda muito visceralmente ligada à mãe, sua insegurança se manifesta como revolta e desapego.

Projeto: Mormaço / Proponente: DM Filmes e Produções Artísticas (RJ)

Direção: Marina Meliande / Roteiro: Felipe Bragança

Sinopse: Rio de Janeiro em 2015, o verão mais quente de história. A cidade se prepara para as Olimpíadas, vemos uma radical transformação: prédios são demolidos, ruas mudam de lugar, moradores são despejados e um calor infernal torna sufocante respirar. Em uma manhã, Ana, advogada de 32 anos, recebe um curto comunicado: o edifício em que vive no bairro da Glória acaba de ser comprado por uma empresa que pretende transformá-lo em um hotel de luxo. Ana tem 3 meses para deixar o apartamento. Um filme sobre acumulação e como os corpos se comportam (e se transformam) em uma atmosfera densa cheia de tensão e energia.

Projeto: Mulher do Pai / Proponente: Okna Produções Culturais (RS)

Direção e Roteiro: Cristiane Oliveira

Sinopse: Em uma pequena comunidade, próxima à fronteira do Brasil com o Uruguai, uma relação entre pai e filha se transforma. Ele é Ruben, um homem de 39 anos que ficou cego ainda jovem. Ela é Nalu, uma adolescente de 16 anos que está se tornando mulher. Eles precisarão aprender a se tratar como pai e filha depois da morte de Olga, mãe de Ruben - forte e super protetora, que os criou quase como irmãos.

Projeto: O Beduíno / Proponente: TB Produções (RJ)

Direção e Roteiro: Julio Bressane

Sinopse: Um beduíno e uma aeromoça encontram-se num deserto, lugar nenhum. Desse encontro, surgem fortes imagens do passado, sonhos esquecidos e a sensação de que terão que fazer a travessia dessa estrada juntos para entenderem o mundo em que estão.

Projeto: O Último Trago / Proponente: Alumbramento Produções Cinematográficas (CE)

Direção: Luiz Pretti, Pedro Diogenes e Ricardo Pretti / Roteiro: Guto Parente, Luiz Pretti, Ricardo Pretti, Pedro Diogenes e Francis Vogner dos Reis.

Sinopse: Longa-metragem de ficção que convida o espectador a mergulhar nos dramas e paixões de Augusto, Álvaro, Joachim, Vicente, Marlene, Cláudio, e Valéria que, em lugares e tempos distintos, se encontram em um momento limite entre a vida e a morte.

Projeto: Pendular / Proponente: Esquina Produções Artísticas (RJ)

Direção: Julia Murat / Roteiro: Julia Murat e Matias Mariani

Sinopse: Pendular é um filme de amor que narra a trajetória de um casal de artistas contemporâneos, Ele, escultor; Ela, dançarina, desde quando eles começam a morar juntos até um ponto crucial da relação, pós crise, quando talvez tudo termine. A história acontece em um grande galpão industrial abandonado dividido em um atelier de escultura; um espaço de ensaio de dança e um pequeno núcleo doméstico, onde mora o casal.

Projeto: Rodantes / Proponente: Mosquito Vídeo e Design (MG)

Direção: Leandro HBL / Roteiro: Lucas Camargo de Barros

Sinopse: Rodantes é um filme tripartido que narra a vida de três personagens: Tatiane, uma garota de 18 anos, ex moradora de Pinheirinho, que foge para tentar se reconstruir após um passado traumático; Odair, rapaz que viveu a explosão migratória rondoniense do início dos anos 90; e Henry, um imigrante haitiano que, após a morte da mulher, luta para criar os dois filhos pequenos.

Projeto: Sobradinho / Proponente: Coisa de Cinema - Cinema e Vídeo (BA)

Direção e Roteiro: Cláudio Marques e Marília Hughes

Sinopse: A construção da Hidrelétrica de Sobradinho, Bahia, provocou a inundação de quatro cidades e o deslocamento de mais de 73 mil pessoas. Trata-se de uma das maiores migrações forçadas após a Segunda Guerra Mundial. O documentário propõe o resgate da história dessa região através das memórias de quatro mulheres que viveram o processo de forma intensa, aliado a farto material de arquivo e imagens realizadas nos dias de hoje.