Confira a filmografia de Altman O cineasta Robert Altman (1925-2006), que morreu na noite desta segunda-feira aos 81 anos, era conhecido por dirigir filmes conectados com a realidade. Entre os mais famosos estão M.A.S.H (1970), Nashville (1975), O Jogador (1992), Short Cuts - Cenas da Vida (1993) e Assassinato em Gosford Park (2001). Seu último filme, A Última Noite, ainda está em cartaz em alguns cinemas de São Paulo. Confira sua filmografia. - The Builders (1954) - Os Delinqüentes (1957) - Pesadelo em Chicago (1964) - The Kathryn Reed Story (1965) - Pot of Feu (1966) - No Assombroso Mundo da Lua (1968) - Uma Mulher Diferente (1969) - M.A.S.H (1970) - Quando os Homens São Homens (1971) - Imagens (1972) - O Perigoso Adeus (1973) - Renegados Até a Última Rajada (1974) - Jogando com a Sorte (1974) - Nashville (1976) - Oeste Selvagem (1976) - Três Mulheres (1977) - Cerimônia de Casamento (1978) - Quinteto (1978) - Um Casal Perfeito (1979) - HealtH (1979) - Popeye (1980) - James Dean, o Mito Sobrevive (1982) - O Exército Inútil (1983) - O.C.&Stiggs (1984) - Secret Honour (1984) - Louco de Amor (1985) - Além da Terapia ou Loucos, Apaixonados e Incuráveis (1986) - Aria (1987) - Tanner 88: The Dark Horse (TV, 1988) - A Nave da Revolta (TV, 1988) - Van Gogh: Vida e Obra de um Gênio (1990) - O Jogador (1992) - Short Cuts - Cenas da Vida (1993) - Prét-à-Porter (1994) - Kansas City (1996) - Jazz´34 (Doc., 1996) - Até Que a Morte nos Separe (1998) - A Fortuna de Coockie (1999) - Dr. T. e as Mulheres (2000) - Assassinato em Gosfold Park (2001) - De Corpo e Alma (2003) - Tanner on Tanner (TV, 2004) - A Última Noite (2006)