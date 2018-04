Concorrentes ao Oscar 2017 serão conhecidos nesta terça, veja as apostas do crítico do 'Estado'

Favorito no Globo de Ouro, La La Land: Cantando Estações, de Damien Chazelle, ganhou as sete estatuetas a que concorria no prêmio da Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood. OK, o Globo de Ouro não é mais indicador seguro para o Oscar, mas La La Land também é recordista no Bafta, o Oscar inglês, e concorre nos prêmios de todas as guilds. SAG Award, Directors Guild, Producers Guild etc (Prêmios dos Sindicatos). La La Land é a certeza absoluta nas indicações do Oscar 2017, para os melhores do cinema em 2016, que serão anunciados nesta terça, 24.

Outra certeza é de que não haverá a grita do ano passado, quando os negros ficaram fora das categorias principais. E não é só para evitar o protesto. Os afro-americanos vieram com tudo. A questão é - Nate Parker supera as acusações de abuso e concorre por O Nascimento de Uma Nação? Outra questão - quantas indicações terá La La Land? Será recordista? Pois Manchester à Beira-Mar, de Kenneth Lonergan, está na sua cola, com Moonlight: Sob a Luz do Luar, de Barry Jenkins. E Aquarius? Os críticos do The New York Times ainda apostam no filme de Kleber Mendonça Filho. Impossível? Lembrem-se que Cidade de Deus não foi indicado para filme estrangeiro, mas concorreu no ano seguinte.

Melhor filme

La La Land - Cantando Estações

Manchester à Beira Mar

Até o Último Homem/Hacksaw Ridge

Moonlight/Sob a Luz do Luar

A Chegada

Lion: Uma Jornada Para Casa

Cercas

Estrelas Além do Tempo

Animais Noturnos

Mas pode ser que caia um ou dois desses para que entrem Aquarius, Elle ou American Honey. Duvidam? Aquarius entrou nas listas dos que deveriam ser indicados do The New York Times. Até Kleber Mendonça Filho tinha de concorrer a melhor diretor, segundo o TNYT. Será?

Melhor diretor

Damien Chazelle (La Las Land)

Kenneth Lonergan (Manchester)

Barry Jenkins (Moonlight)

Garth Davis (Lion)

A quinta vaga fica entre Dennis Villeneuve (A Chegada), Mel Gibson (Até o Último Homem) ou Tom Ford (Animais Noturnos)

Melhor atriz

Emma Stone (La La Land)

Amy Adams (A Chegada)

Natalie Portman (Jackie)

Viola Davis (Cercas)

E a quinta vaga fica entre duas estrangeiras, Isabelle Huppert (Elle) e Sonia Braga (Aquarius) Três? Marion Cotillard (Aliados)

Melhor ator

Casey Affleck (Manchester)

Ryan Gosling (La La Land)

Andrew Garfield (Até o Último Homem)

As duas últimas vagas serão disputadas entre Viggo Mortensen (Capitão Fantástico) e dois afro-americanos, o eterno Denzel Washington (Cercas, que também dirige) e Trevante Rhodes (Moonlight)

Melhor atriz coadjuvante

Octavia Spencer (Estrelas Além do Tempo)

Michelle Williams (Manchester)

Laura Linney (Animais Noturnos)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Melhor ator coadjuvante

Lucas Hedges (Manchester)

Hugh Grant (Florence, Quem É Esta Mulher?)

Dev Pastel (Lion)

Mahershala Ali (Moonlight)

E o quinto entre Jeff Bridges (A Qualquer Custo/Hell or High Water) e Vince Vaugh e Luke Bracey (Até o Último Homem)

Melhor animação

Zootopia

Moana

Sing

Melhor documentário

13th (Ava Du Vernay)

I'm not Your Negro (Raoul Peck)

Jackson Heights (Frederick Weiseman)

Fire at Sea (Gianfranco Rosi)

O.J. Made in America (Ezra Edelman)

Melhor filme estrangeiro

O Apartamento (Irã)

Toni Erdmann (Alemanha)

It's the End of the World (Canadá)

Land of Mine (Dinamarca)

The Kings Choice (Noruega)