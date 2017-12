Comunidade do Orkut pede boicote a <i>Turistas</i> O polêmico filme Turistas, que conta a trágica história de um grupo de jovens americanos que resolve passar férias no Brasil, está dando o que falar. E olha que o longa de John Stockwell, em cartaz nos Estados Unidos, só deve estrear ao País em fevereiro. Membros do site de relacionamentos Orkut já criaram comunidades esbravejando contra a produção e sugerindo um boicote ao filme. "Precisamos boicotar esse filme no Brasil, não ir às salas de cinema na sua estréia, pois o que fazem é uma grande difamação do nosso País", diz o texto da comunidade "Boicote ao Filme Turistas", que conta com aproximadamente 3.500 integrantes. "O nosso país tem muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas, mas não é a nossa realidade, não é isso que o filme mostra... Que dia alguém foi a praia e encontrou macacos no meio do povo? Que dia vc foi a praia e foi surpreendido com um ´boa noite cinderela´? Eu moro em Salvador e essa não é a nossa realidade", desabafou um dos membros em fórum da comunidade "Boicote ao Filme Turistas". Em Turistas, um grupo de jovens norte-americanos vê suas férias virarem um pesadelo de sobrevivência na costa brasileira. O ônibus em que os turistas viajam sofre um acidente e eles se perdem na mata. Mas são ajudados por moradores de uma prainha e, achando que todo mundo é amigo, eles caem na festa. Só que acabam sendo drogados e vão parar na ponta do bisturi de um colhedor de órgãos humanos. Turistas é o primeiro lançamento da Fox Atomic. Essa divisão da Fox Filmed Entertainment foi criada este ano para produzir filmes, conteúdo para internet, para celulares e outras tecnologias digitais dirigidos a consumidores de 17 a 24 anos. Com um custo de produção na faixa dos US$ 10 milhões e, segundo a revista Variety, com mais US$ 30 milhões gastos em marketing, Turistas é também o primeiro longa-metragem norte-americano totalmente filmado no Brasil. Nos EUA, Turistas estreou neste último fim de semana e, embora tenha figurado na lista dos dez filmes mais assistidos da semana, arrecadou cerca de US$ 3 milhões, muito pouco se comparado à estréias do gênero de terror, como Jogos Mortais 3 , que arrecadou US$ 33 milhões no primeiro fim de semana que ficou em cartaz.