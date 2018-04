Comic Con apresenta novos nomes de 'Homem de Ferro2'

As filmagens de "Homem de Ferro 2" se encerraram apenas na semana passada, mas milhares de fãs puderam conhecer com antecedência alguns novos membros do elenco do filme já no fim de semana, na convenção Comic-Con.

Dez meses antes de "Homem de Ferro 2" chegar aos cinemas, em maio de 2010, os fãs viram o industrial e super-herói Tony Stark (Robert Downey Jr.) trabalhando sozinho e analisando outro pedido para unir-se a Nick Fury (Samuel L. Jackson).

No trecho curto do filme exibido na convenção, Mickey Rourke (o vilão Ivan Vanko/Whiplash) exibe seu figurino elétrico, Don Cheadle faz uma brincadeira rápida para explicar como acabou no papel do coronel James "Rhodey" Rhodes, e Scarlett Johansson, de cabelos ruivos, encarna Natasha Romanoff, a Viúva Negra.

Em 2008, o primeiro "Homem de Ferro" converteu Downey Jr. em herói inesperado de ação e rendeu impressionantes 585 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, tornando-se uma das franquias de filmes da Marvel de maior sucesso comercial.

O diretor Jon Favreau disse a jornalistas na Comic-Con que a equipe responsável pela sequência quer acrescentar novos personagens - mas não demais - e conservar o mesmo tom e dinâmica do primeiro filme.

Robert Downey Jr. acrescentou: "Tony (Stark) embarca numa jornada muito mais perigosa desta vez."

Favreau contou que Johansson compareceu à primeira reunião já com seus cabelos loiros tingidos de ruivos, pronta para o papel. A atriz disse que aprendeu artes marciais para fazer o papel e que fez o máximo possível de cenas de ação, ela própria, sem recorrer a dublês.

Don Cheadle foi chamado para substituir Terrence Howard na sequência, após divergências entre o estúdio e o ator que representou Rhodes no primeiro filme.

Favreau disse que um dos objetivos de "Homem de Ferro 2" é fazer a história avançar em direção ao filme "The Avengers", previsto para 2012. Ele disse que espera que os filmes da Marvel Studios continuem a inserir seus personagens super-heróis de uma história em outras.