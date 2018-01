Comédias sobre gravidez e drogados lideram bilheterias nos EUA Duas novas comédias voltadas a públicos muito distintos lideraram as bilheterias de cinema norte-americanas no fim de semana, sendo o primeiro lugar de "Baby Mama," de Tina Fey. De acordo com estimativas divulgadas por estúdios no domingo, "Baby Mama" superou as expectativas ao arrecadar 18,3 milhões de dólares entre sexta e domingo, atraindo o público feminino jovem com seu humor em torno da gravidez. No filme, Tina Fey, estrela e criadora do sucesso cult "30 Rock" faz uma executiva ocupadíssima que contrata outra mulher (Amy Poehler) para ser sua "barriga de aluguel." "Harold and Kumar Escape From Guantanamo Bay", sequência de "Madrugada Muito Louca," de 2004, estreou no segundo lugar nas bilheterias e agradou ao público adolescente masculino, vendendo 14,6 milhões de dólares em ingressos. O campeão das bilheterias do fim de semana passado, o filme de artes marciais "The Forbidden Kingdom," estrelado por Jackie Chan e Jet Li, caiu para a terceira posição, com bilheteria de 11,2 milhões de dólares. O outro lançamento entre os Top 10 foi o suspense "Deception," com Hugh Jackman, que vendeu decepcionantes 2,2 milhões de dólares e ocupou a décima posição. O público deixou claro que está em clima de gargalhadas: a comédia "Ressaca de Amor" ocupou a quarta posição, vendendo 11 milhões de dólares em seu segundo fim de semana nos cinemas. "Baby Mama" e "Ressaca de Amor" foram distribuídos pela Universal Pictures, que com isso está conseguindo recuperar-se do fracasso comercial de "Leatherheads," de George Clooney, no início do mês. A aventura "A Ilha da Imaginação," estrelada por Jodie Foster, completou os Top 5 das bilheterias, vendendo 4,5 milhões de dólares e acumulando 39 milhões depois de quatro semanas em cartaz.