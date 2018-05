Comédias disputam prêmio adolescente de cinema Comédias vulgares como "Se Beber, Não Case! 2" e "Missão Madrinha de Casamento" vão concorrer contra as já "clássicas" séries "Crepúsculo" e "Harry Potter" no prêmio Teen Choice 2011, em que adolescentes de 13 a 19 anos celebram o que na opinião deles existe de melhor no cinema, na música e na televisão.