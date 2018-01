Comediante Jimmy Kimmel vai apresentar o Oscar de 2017

Jimmy Kimmel, comediante e apresentador de programa de entrevistas dos Estados Unidos, vai apresentar a cerimônia do Oscar em fevereiro, segundo disseram os organizadores nesta segunda-feira, assumindo assim uma das funções mais traiçoeiras da indústria do entretenimento.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirmou que Kimmel havia sido escolhido, depois de a decisão ter sido divulgada pela Variety, publicação especializada em Hollywood.

Kimmel, de 49 anos, que apresenta o "Late Night with Jimmy Kimmel" na TV ABC vai comandar o Oscar pela primeira vez, na noite de maior prestígio da indústria cinematográfica.

Previamente, ele apresentou o Emmy em 2016 e também no passado o American Music Awards.

A cerimônia de 2017 do Oscar vai ocorrer em Los Angeles em 26 de fevereiro e será transmitida para os EUA pela ABC.

"Sim, eu vou apresentar o Oscar. Isso não é uma brincadeira. E, se for, a minha vingança contra a @TheAcademy vai ser terrível e doce”, disse Kimmel nesta segunda via Twitter.

A Academia demorou mais do que o normal para anunciar o apresentador de 2017, uma decisão que costuma ser tomada até novembro.

A função representa um ato de equilíbrio difícil, com os objetivos conflitantes de divertir centenas de estrelas no local do evento, além de uma audiência mundial pela TV, e também dar sequência às entregas dos cerca de 20 prêmios.