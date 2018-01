Comédia sobre câncer com Jack Nicholson lidera cinemas dos EUA Comédias sobre temas improváveis como o câncer e um roubo numa igreja lideraram as bilheterias de cinema dos Estados Unidos no final de semana, levando as vendas de ingressos a aumentar pelo quinto fim de semana consecutivo. "Antes de Partir", com Jack Nicholson e Morgan Freeman nos papéis de pacientes de câncer, vendeu 19,5 milhões de dólares em ingressos entre sexta e domingo. De acordo com a Warner Bros, o filme atraiu sobretudo o público de mais de 35 anos. "Primeiro Domingo", do rapper Ice Cube, estreou na segunda colocação, vendendo 19 milhões de dólares e atraindo especialmente o público jovem e negro. A comédia "Juno", sobre a gravidez na adolescência, caiu uma posição, para a 3a, com 14 milhões de dólares arrecadados. "A Lenda do Tesouro Perdido -- Livro dos Segredos" caiu para a quarta posição, vendendo 11,5 milhões de dólares em ingressos, depois de passar três semanas como número 1. Um outro lançamento figurou entre os Top 10: o filme infantil "The Pirates Who Don't Do Anything: A VeggieTales Movie", na nona posição, com modestos 4,4 milhões de dólares vendidos. Outra estréia do fim de semana, mas que não ficou entre os Top 10, foi o filme de fantasia "Em Nome do Rei", com arrecadação de 3,3 milhões de dólares. As vendas de ingressos dos 12 filmes mais vistos somaram 108,8 milhões de dólares, um aumento de 4,1 por cento em relação a um ano atrás, segundo a empresa Media By Numbers. "Antes de Partir" marca um recorde pessoal para seu diretor, Rob Reiner, superando a estréia de 15,5 milhões de dólares de "Questão de Honra", de 1992, que também foi estrelado por Jack Nicholson. O roteiro é de Justin Zackham, roteirista que passava por dificuldades e estava prestes a mudar de ramo quando decidiu fazer uma última tentativa, criando a história sobre dois homens corajosos que fazem uma lista de coisas que cada um quer fazer antes de morrer. A crítica não apreciou o filme, mas ele evidentemente agradou ao público mais velho.