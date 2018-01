Comédia romântica lidera bilheteria norte-americana A comédia romântica Armações do Amor (Failure to Launch), com Sarah Jessica Parker e Matthew McConaughey, liderou a bilheteria norte-americana neste final de semana. O filme, da Paramount, arrecadou um total de US$ 24,6 milhões. Dois remakes ocupam o segundo e o terceiro lugar, respectivamente: Soltando os Cachorros, produção da Disney, com Tim Allen, e The Hills Have Eyes, da Fox, um filme de terror. O segundo arrecadou US$ 16 milhões e o terceiro US$ 15,5 milhões. Armações do Amor tirou do topo da lista Tyler Perry´s Madea´s Family Reunion, que ocupou o primeiro lugar da maior arrecadação nas últimas duas semanas, passando agora para o quinto, com US$ 5,8 milhões. Os 12 filmes mais vistos dessa semana arrecadaram um total de US$ 92 milhões, 10,7% a menos do faturamento da mesma semana em 2005. Armações do Amor conta a história de um homem de trinta anos (Mattew McConaughey) que ainda permanece morando na casa dos pais. Eles conseguem para o filho um encontro com a ?mulher de sua vida? (Sarah Jessica Parker). Dois terços da audiência de Armações do Amor era do sexo feminino, segundo a distribuidora Paramount. "Há tempos não temos um bom filme sobre encontros, acho que as mulheres acharam Armações do Amor uma boa opção", disse Rob Moore, da Paramount. O campeão do Oscar Crash - No Limite, embora já tenha saído das salas de cinema dos Estados Unidos há tempos, voltou a passar em 175 delas e arrecadou US$ 357 mil. Confira os dez filmes que lideraram a bilheteria norte-americana: 1. Armações do Amor 2. Soltando os Cachorros 3. The Hills Have Eyes 4. 16 Blocks 5. Tyler Perry´s Madea´s Family Reunion 6. Eight Below 7. Aquamarine 8. A Pantera Cor de Rosa 9. Ultraviolet 10. Date Movie