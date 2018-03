Comédia é premiada no Festival de Cinema de Deauville O filme "Pequena Miss Sunshine", uma comédia de Jonathan Dayton e Valerie Paris, foi a grande vencedora do 32.º Festival de Cinema Norte-Americano de Deauville. A cerimônia de premiação foi ralizada na noite deste domingo. A comédia narra uma viagem de um casal norte-americano em um carro para a Califórnia para levar a filha para participar de um concurso de beleza infantil. Integram o elenco Steve Carell, Toni Collette e Greg Kinnear. O prêmio do jurado, presidido pela atriz e diretora local, Nicole Garcia, foi para "Half Nelson", de Ryan Fleck, que recebeu o prêmio revelação Cartier, entregue pela primeira vez. No fim do festival, García expressou,"nesta vigília de 11 de setembro, toda a emoção dos artistas franceses", em alusão ao quinto aniversário dos atentados de 2001.