Comédia de Zac Efron desbanca Miley Cyrus nas bilheterias

A comédia 17 Outra Vez, protagonizada por Zac Efron, foi o grande destaque das bilheterias americanas neste fim de semana, após arrecadar US$ 24,1 milhões, uma semana depois de o público adolescente colocar em primeiro o longa Hannah Montana: O Filme.

A produção protagonizada por Miley Cyrus desceu para o quarto lugar, após faturar US$ 12,7 milhões, o que soma US$ 56,1 milhões desde a estreia do longa.

A lua-de-mel entre Efron e a bilheteria dos Estados Unidos continua, já que o jovem ator também tinha chegado ao posto mais alto com Hairspray - Em Busca da Fama e High School Musical 3: Ano da Formatura.

A surpresa do final de semana ficou com o suspense Intrigas de Estado, com Russell Crowe, ficou em segundo, com US$ 14,1 milhões, um valor ligeiramente superior ao arrecadado pela última estreia do ator, Rede de Mentiras, que faturou US$ 12,9 milhões no primeiro final de semana em cartaz.

Já a animação Monstros vs. Alienígenas ficou em terceiro, com US$ 12,9 milhões, arrecadando, no total, US$ 162,7 milhões.

Velozes e Furiosos 4 vem em quinto, com US$ 12,3 milhões, seguido de Adrenalina 2, com Jason Statham e que faturou US$ 6,5 milhões, menos que o previsto pelo estúdio Lionsgate.