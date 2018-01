Comédia de George Clooney tem estréia decepcionante nos EUA

George Clooney levou um drible nas bilheterias norte-americanas no fim de semana, quando sua nova comédia sobre futebol americano, Leatherheads, falhou em tirar do primeiro lugar o drama Quebrando a Banca, sobre jogos de azar. Leatherheads foi o segundo colocado nas bilheterias, com vendas estimadas em US$ 13,5 milhões (R$ 22,9 milhões) no fim de semana. Quebrando a Banca conservou a liderança pelo segundo fim de semana consecutivo e arrecadou US$ 15,1 (R$ 25,6 milhões) milhões. Alguns estúdios acharam que a estimativa em relação a Leatherheads foi exagerada em mais de US$ 1 milhão (R$ 1,6 milhão) e que o filme de Clooney teria ficado atrás da nova aventura familiar de Jodie Foster, A Ilha da Imaginação, que vendeu US$ 13,3 milhões (R$ 22,5 milhões). Os números finais serão anunciados na segunda-feira. Clooney, 46 anos, dirigiu e protagonizou Leatherheads, que custou US$ 58 milhões (R$ 98,4 milhões). O filme é ambientado nos primórdios do futebol americano profissional. Clooney também alega ter reescrito boa parte do roteiro, que ficou 17 anos parado. Mas o Sindicato de Roteiristas da América negou seu pedido de crédito pelo roteiro, e, em protesto, Clooney desvinculou-se do sindicato. A crítica especializada detestou o filme, especialmente o roteiro. De acordo com o site Rotten Tomatoes, que publica resenhas, apenas 36% dos críticos mais respeitados gostaram de Leatherheads. Apesar de sua fama e fortuna, George Clooney é uma aposta de risco em matéria de bilheterias. Seu último filme nos cinemas foi Conduta de Risco, que faturou US$ 10,4 milhões (R$ 17,6 milhões) em seu primeiro fim de semana de lançamento amplo, em outubro. Aclamado pela crítica, Conduta de Risco acumulou apenas decepcionantes US$ 49 milhões (R$ 83,1 milhões), mas recebeu sete indicações ao Oscar. Outros filmes de Clooney, como O Segredo de Berlim, O Amor Custa Caro e Solaris, também decepcionaram nas bilheterias. Piores sucessos comerciais de Clooney foram Onze Homens e Um Segredo, de 2001, e suas duas sequências, nas quais ele contracena com pesos pesados como Brad Pitt e Matt Damon. Leatherheads é seu primeiro filme comercial como diretor. Seus trabalhos anteriores na direção foram Confissões de Uma Mente Perigosa, de 2002, e Boa Noite e Boa Sorte, de 2005, bem recebidos pela crítica. Outro lançamento do fim de semana foi o terror As Ruínas, quinto colocado nas bilheterias, com US$ 7,8 milhões (R$ 13,2 milhões) em ingressos vendidos. O filme de Martin Scorsese sobre Rolling Stones, Shine a Light, teve uma abertura sólida em circuito restrito, arrecadando US$ 1,5 milhão (R$ 2,5 milhões) de 276 cinemas.