Comédia de Ben Stiller derrota 'Exterminador' nas bilheterias

"Uma Noite no Museu 2" arrecadou 70 milhões de dólares entre sexta e segunda-feira, superando as expectativas de sua distribuidora, a 20th Century Fox.

Enquanto isso, "O Exterminador do Futuro - a Salvação" - primeiro filme da série sem Arnold Schwarzenegger - estreou na segunda posição com decepcionantes 53,8 milhões de dólares.

"Star Trek" caiu uma posição, para a terceira, vendendo 29,4 milhões de dólares em seu terceiro fim de semana nos cinemas. "Anjos e Demônios", que dominou a parada na semana passada, caiu para a quarta posição, com 27,7 milhões de dólares faturados. Mas o thriller estrelado por Tom Hanks conservou a liderança nas bilheterias internacionais.

As grandes produções dos maiores estúdios raramente estréiam juntas na lucrativa temporada do verão americano no cinema, para evitar prejudicarem umas às outras. Neste fim de semana, porém, quase a metade do público de "Uma Noite no Museu 2" foi feita de famílias, enquanto homens formaram 70 por cento do público de "Exterminador do Futuro".

Ben Stiller, um dos nomes mais confiáveis de Hollywood em termos de seu poder de atrair plateias, marcou um recorde pessoal de ação ao vivo com seu novo filme. Sua melhor abertura até agora tinha sido de 46 milhões de dólares, em 2004, com "Entrando Numa Fria Maior Ainda".

O ator de 43 anos retomou o papel de guarda noturno num museu onde figuras históricas ganham vida durante o horário em que o museu fica fechado. O elenco inclui Robin Williams como o ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt e Amy Adams no papel da aviadora Amelia Earhart.

A Fox já teria se contentado com 60 milhões de dólares nos primeiros quatro dias. O filme custou cerca de 126 milhões.

O primeiro "Uma Noite no Museu", lançado pouco antes do Natal de 2006, faturou 30 milhões de dólares em sua estreia e acabou rendendo 250 milhões.

"Rebelião das Máquinas", o filme anterior da série "Exterminador do Futuro", arrecadou ao todo 150 milhões de dólares em 2003, o que já apontava para o status de segundo colocado do novo filme na disputa deste fim de semana.