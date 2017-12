Comédia com Will Ferrell lidera bilheterias nos EUA Will Ferrell deslizou na frente de seus concorrentes e ganhou a medalha de ouro nas bilheterias americanas com sua nova comédia Escorregando para a Glória, de acordo com estimativas divulgadas no domingo, 1. Escorregando Para a Glória vendeu US$ 33 milhões em ingressos desde sua estréia, na sexta-feira. O resultado do fim de semana ultrapassou em muito as previsões mais otimistas de US$ 3 milhões, segundo a distribuidora do filme, a Paramount Pictures. A estréia foi a segunda melhor para Ferrell, depois da comédia Ricky Bobby: A Toda Velocidade, lançada no ano passado, que arrecadou US$ 47 milhões na estréia. Ferrell e Jon Heder interpretam o primeiro par masculino de competição de patinação artística da história em uma comédia que teve aprovação da crítica - uma raridade cada vez maior para campeões de bilheteria nos dias de hoje. Outros destaques A Paramount informou que Escorregando Para a Glória custou pouco mais de US$ 60 milhões. Cerca de três quartos da audiência tem menos de 35 anos, segundo o estúdio. O filme foi uma co-produção entre os estúdios DreamWorks e MTV Films, ambos da Paramount. Também estreando entre os campeões de bilheteria apareceu o desenho animado A Família do Futuro, da Walt Disney Co., que ficou na segunda posição com US$ 25,1 milhões arrecadados, correspondendo às previsões do estúdio. A ação do filme centra-se em um órfão que acaba indo para um futuro estranho em uma máquina do tempo. O filme passou por uma reformulação feita por John Lasseter, que assumiu o comando das operações de animação da Disney no ano passado, depois que o estúdio comprou a Pixar Animation Studios. Lasseter foi responsável por sucessos da Pixar como Procurando Nemo e Os Incríveis. O analista David Miller, da Sander Morris Harris, estimou o custo do filme em cerca de US$ 52 milhões. A Disney não divulga orçamentos. 300 estourou O ex-líder de bilheteria 300, estrelado pelo brasileiro Rodrigo Santoro, caiu para a terceira posição, com US$ 11 milhões arrecadados. O total de quatro semanas do épico histórico violento está em US$ 179,7 milhões. Em quarto lugar, ficou o novo filme das Tartarugas Ninjas, TMNT, com um total de US$ 9,2 milhões no fim de semana e US$ 38,4 milhões em dez dias. Os dois filmes foram lançados pela Warner Bros Pictures. Motoqueiros Selvagens, da Disney, encerra a lista dos cinco filmes mais vistos, caindo uma posição e arrecadando US$ 8,4 milhões. A comédia arrecadou US$ 135,4 milhões em cinco semanas. Nos mercados internacionais, 300 foi o campeão, arrecadando US$ 30 milhões em 52 países, e totalizando US$ 125,5 milhões fora dos Estados Unidos, segundo a Warner. O filme ficou em primeiro lugar em sua estréia no Brasil e na Argentina.