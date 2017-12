Comédia com Will Ferrell lidera bilheteria nos EUA "Ricky Bobby - A Toda Velocidade", comédia com Will Ferrell, liderou a bilheteria norte-americana neste último fim de semana, arrecadando US$ 47 milhões, segundo estimativas dos estúdios. "É um daqueles filmes - perdoe o trocadilho - com fogo nos cilindros. Quando se junta Will Ferrell com a NASCAR, você simplesmente sabe que o negócio vai lotar a platéia. Mas o resultado foi muito além das expectativas", declarou o presidente da distribuidora Sony Pictures Entertainment. No filme de Adam McKay, Will Ferrell (que escreveu o roteiro junto com o diretor) é Ricky Bobby, um famoso piloto de corrida que leva uma vida dos sonhos até que, depois que uma colisão na pista, vai parar no hospital, perde o juízo e enfrenta tempos difíceis. Após perder a carreira e a mulher, Ricky Bobby abandona o automobilismo e leva os filhos de volta à sua cidadezinha natal. Depois de "Ricky Bobby - A Toda Velocidade", figura na lista dos campeões da bilheteria "O Segredo dos Animais", desenho animado dublado por Danny Glover, Andie MacDowell e Courteney Cox que arrecadou US$ 16 milhões. "Estamos emocionados", declarou o vice-presidente executivo da distribuidora Paramount Pictures, que não esperava tamanho sucesso. Em terceiro lugar, com um lucro de US$ 11 milhões ficou "Piratas do Caribe - O Baú da Morte", filme de Gore Vesbinski estrelado por Johnny Depp. O longa liderou a bilheteria norte-americana por três finais de semanas consecutivos. "Miami Vice", baseado na série homônima e protagonizado por Colin Farrell e Jamie Foxx, rendeu US$ 9,7 milhões e ficou com a quarta posição. Em seguida ficou o filme de terror "Abismo do Medo", que arrecadou US$ 8,8 milhões. Confira os dez filmes mais vistos nos EUA: 1. Ricky Bobby - A Toda Velocidade 2. O Segredo dos Animais 3. Piratas do Caribe - O Baú da Morte 4. Miami Vice 5. Abismo do Medo 6. John Tucker Must Die 7. Monster House 8. Lucas, um Intruso no Formigueiro 9. The Night Listener 10. You, Me and Dupree