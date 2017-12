Comédia com Will Ferrell bate Tarantino e animação em 3D A comédia Escorregando Para a Glória, estrelada por Will Ferrell, surpreendentemente deixou para trás o violento Grindhouse, dirigido por Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, e A Família do Futuro, a maior estréia em 3D da história, e liderou a bilheteria da América do Norte pelo segundo fim de semana consecutivo. Escorregando Para a Glória vendeu cerca de US$ 23 milhões em ingressos na América do Norte em três dias, de sexta a domingo. O segundo lugar do ranking dos dez filmes mais vistos no fim de semana ficou com a animação A Família do Futuro, que arrecadou um total de US$ 17 milhões. Grindhouse, uma homenagem de mais de três horas aos filmes de terror de orçamento baixo feitos nos anos de 1970, ficou em quarto lugar arrecadou US$ 11,6 milhões. Especialistas esperavam que o filme passasse de S$ 20 milhões. A obra, da Dimension Films, é uma junção de dois filmes: Planet Terror, de Rodriguez, e Death Proof, de Tarantino, complementados por trailers e desenhos. O projeto custou US$ 53 milhões. Não havia representantes da Dimension, unidade da Weinstein Co., disponíveis de imediato para comentar o resultado. Escorregando Para a Glória foi divulgado pela Paramount Pictures, unidade da Viacom Inc., e A Família do Futuro é da Walt Disney Pictures, unidade da Walt Disney Co.