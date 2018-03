Comédia com Tina Fey vai abrir Festival Tribeca, em NY Uma comédia estrelada pela atriz Tina Fey, de "30 Rock", e dirigida por Michael McCullers, ex-roteirista do "Saturday Night Live", vai abrir o Festival de Cinema Tribeca em 23 de abril, anunciaram na quarta-feira os organizadores do festival. "Baby Mama", cujo elenco inclui Amy Poehler, também do "Saturday Night Live", conta a história de uma solteira que acaba inesperadamente vivendo com a mãe que lhe alugou sua barriga para ter seu bebê. Rodado principalmente em Nova York, o filme é a estréia de McCullers na direção de um longa-metragem e tem também os atores Greg Kinnear, Dax Shepard, Maura Tierney e Sigourney Weaver. "É uma honra termos 'Baby Mama' abrindo o Festival de Cinema Tribeca", disse Lorne Michaels, criador do "Saturday Night Live" e produtor do filme. "Todos nós vivemos e trabalhamos em Nova York, então não haverá jeito de nos atrasarmos para a estréia." Jane Rosenthal disse que "Baby Mama" é a opção perfeita para inaugurar o festival que ela ajudou a fundar, ao lado de Robert De Niro, num esforço para revitalizar a região de Lower Manhattan após os ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center.