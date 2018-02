Comédia com Jim Carrey segue no topo das bilheterias britânicas A comédia "Sim, senhor", com Jim Carrey, manteve-se no topo das bilheterias britânicas neste fim de semana, tornando-se o primeiro líder de 2009, informou a Screen International na terça-feira. A história de um homem que diz "sim" para tudo é responsável por 2,2 milhões de libras das 5,1 milhões de libras arrecadadas nas bilheterias em duas semanas. "Bedtime Stories", filme em que o personagem de Adam Sandler vê suas histórias virarem realidade, também manteve o segundo lugar. Já a animação" Madagascar 2" subiu uma posição, fechando em terceiro lugar. "Austrália", com Nicole Kidman e Hughy Jackman, caiu uma posição, ficando em quarto, uma colocação acima do filme vampiresco adolescente "Crepúsculo", que ficou em quinto lugar. "The spirit", versão cinematográfica para o herói dos quadrinhos da Central City, estreou em sexto, enquanto "The Reader", com Kate Winslet, ficou em sétimo. O filme é uma fantasia erótica passada na Alemanha dos anos 1950. Caindo duas posições, em oitavo lugar, ficou "O dia em que a Terra parou", remake do filme de ficção científica com Keanu Reeves. "Che: Parte Um" ficou em nono lugar. O filme é uma biografia do líder guerrilheiro Che Guevara com Benicio Del Toro. A aventura "Inkheart" caiu do oitavo para o décimo lugar.