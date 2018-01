Comédia alemã sobre Hitler gera polêmica Uma comédia alemã sobre o líder nazista Adolf Hitler deverá quebrar um tabu na Alemanha quando entrar em cartaz no dia 11 de janeiro. Mein Führer: Die Wirlich Wahrste Wahrheit über Adolf Hitler (Meu Líder: Verdadeiramente a Verdade mais Verdadeira sobre Adolf Hitler, em tradução livre) é o primeiro filme produzido no país a satirizar Hitler. Na tela, o ator alemão Helge Schneider retrata o ex-líder como um homem infantil, que tem um navio de guerra de brinquedo e veste seu cachorro de estimação com um uniforme nazista. O diretor Dani Levy disse que o filme tem o objetivo de explicar como foi possível que os alemães seguissem Hitler. Levy, um judeu nascido na Suíça, vive em Berlim. Ele disse que acha importante mostrar que Hitler não foi um monstro e tirá-lo de um pedestal. No enredo, um ator judeu é retirado de um campo de concentração para ajudar Hitler a se preparar para um discurso importante. Humilhação Mas o ator aproveita a oportunidade para submeter o Führer a exercícios humilhantes, tais como ficar de quatro e latir como um cão. Este último filme é produzido depois de A Queda! As Últimas Horas de Hitler, indicado para um prêmio Oscar em 2004, e que inovou ao mostrar Hitler de um ponto de vista alemão. A revista alemã Der Spiegel disse que a nova onda de filmes sobre Hitler demonstra "uma necessidade de reduzir o mito a um ser humano normal (...), isso o torna mais cotidiano, talvez mais fácil de entender." "A melhor forma de reduzir um mito é torná-lo engraçado", acrescentou.