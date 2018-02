Comédia adulta 'Ted' tem maior bilheteria na América do Norte

"Ted", dirigido pelo criador da série de televisão "Family Guy", Seth MacFarlane, e estrelando Mark Wahlberg e Mila Kunis, superou três outros filmes que estrearam nos cinemas da América do Norte no fim de semana que precede o feriado de 4 de julho, de acordo com estimativas de estúdios compiladas pela Reuters.

O filme sobre um stripper "Magic Mike", estrelando Channing Tatum e Matthew McConaughey, atingiu 39,2 milhões de dólares, ocupando o segundo lugar na corrida de bilheterias deste fim de semana.

O primeiro lugar da lista da semana passada, o desenho animado da Disney baseado em contos de fadas "Valente", sobre uma princesa escocesa, caiu para o terceiro lugar, faturando 34 milhões em cinemas.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy e Lisa Richwine)