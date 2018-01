Começam as filmagens de 'Pelé', inspirado na carreira do ex-jogador

Com produção do próprio rei do futebol, Pelé começou a ser filmado nesta semana e deve ter Rodrigo Santoro e Vincent D'Onofrio (Homens de Preto) no elenco. O filme vai contar a história da infância e adolescência de Edson Arantes do Nascimento, até ele atingir a glória como jogador na Copa do Mundo de 1958, com 17 anos. O drama vai ser dirigido por Michael e Jeff Zimbalist, irmãos indicados ao Emmy por The Two Escobars. O elenco do filme ainda vai ter o ator e cantor Seu Jorge, Diego Boneta (Rock of Ages) e Colm Meaney (O Pior Trabalho do Mundo).

O papel de Rodrigo Santoro ainda não foi definido, mas Seu Jorge interpretará Dondinho, pai de Pelé. E o reio o futebol será vivido por dois atores: Kevin de Paula, dos 13 aos 17 anos, e Leonardo Lima Carvalho, com 10 anos. Também dos irmãos Zimbalist, o documentário The Two Escobars conta uma história que cerca o futebol. O filme explora as ligações entre o cartel de Pablo Escobar com o futebol colombiano e fala sobre a morte do jogador Andres Escobar, assassinado após a Copa de 1994.

Pelé será produzido pela Imagine Entertainment, pela Seine Pictures, por Kim Roth (O Plano Perfeito) e Colin Wilson (Troia e Avatar), além do próprio Pelé.