Começa o 8.º Festival Internacional de Cinema Infantil

O 8º Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) começa nesta sexta, 10. Se o público do festival, que ocorre em nove cidades brasileiras, é baixinho na idade, cresce no volume - no fim de semana de estreia, no Rio, foram 7 mil espectadores. São mais de 30 filmes, entre inéditos e clássicos, curtas e longas, nacionais e estrangeiros, além de atividades especiais.

Tudo começou em 2002, quando a atriz e diretora Carla Camurati foi à Suécia e se encantou com um festival de cinema infantil. Daí a parceria com Carla Esmeralda, que conta que faz um alerta para a pluralidade de curtas-metragens. "Foram 140 filmes inscritos no Prêmio Brasil de Cinema Infantil", diz."Os filmes estão cada vez melhores. A tendência mundial é respeitar a inteligência e a sensibilidade das crianças", complementa.

Um dos destaques é o longa holandês "Iep!", vencedor de prêmios internacionais, como o de "Melhor Filme" no Festival de Cinema Infantil de Montreal. A aventura começa quando a menina, criada por um pesquisador de aves, decide sair em busca de liberdade.

Outra dica é a animação francesa "O Segredo de Eleonor", dirigida por Dominique Monféry, que recebeu menção honrosa no Annecy International Animated Film Festival. O menino Nathaniel (que ainda não sabe ler) precisa salvar personagens de contos de fada, que saem dos livros e ganham vida.

Antes Que o Mundo Acabe - A pré-estreia brasileira dirigida por Ana Luiza Azevedo promete agradar aos mais crescidinhos. O pré-adolescente Daniel enfrenta dilemas do mundo adulto, como o relacionamento com a namorada. E também com o pai - que até então não conhecia.

