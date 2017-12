Começa nos EUA semana de prêmios que antecedem o Oscar A corrida anual do Oscar, em Hollywood, vai esquentar esta semana com uma série de premiações e indicações, que, se prevê, deve reduzir o número de pré-candidatos ao prêmio mais importante do cinema mundial. Filmes como Half Nelson, com Ryan Gosling, Babel, de Alejandro Gonzales Iñárritu, e Volver, de Pedro Almodóvar e estrelado por Penelope Cruz, precisam de bons resultados esta semana para poder competir com os favoritos até agora, que incluem Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho, Os Infiltrados e Pequena Miss Sunshine. "Se um filme ou um ator começa a ganhar muitos desses prêmios da crítica, os membros da Academia percebem: ´Precisamos dar uma olhada nisso"´, disse Tom O´Neil, colunista do site TheEnvelope.com, que acompanha as premiações de cinema. Escolhas O National Board of Review (conselho nacional de críticos), que existe há quase 100 anos e reúne críticos de cinema e outros, vai escolher seus filmes favoritos na quarta-feira. Em seguida será a vez da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles e do Círculo de Críticos de Cinema de Nova York. Depois deles vêm as indicações da Associação de Críticos de Cinema e Televisão e, em 14 de dezembro, a Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood anuncia seus indicados ao Globo de Ouro. O Oscar é entregue todos os anos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, dos EUA, e os vencedores pelos filmes de 2006 serão anunciados em 25 de fevereiro de 2007. O Oscar garante prestígio, bilheteria grande e maiores vendas em DVD. Fortes candidatos A corrida pelo Oscar de melhor filme estava inteiramente indefinida até as últimas semanas, quando o musical Dreamgirls e o drama policial Os Infiltrados, de Martin Scorsese, se firmaram como dois dos candidatos principais. Os observadores do Oscar estão curiosos para ver se Babel, em que o diretor Alejandro González Iñárritu trata de divisões culturais, conseguirá superar sua recepção mista entre os críticos americanos. Volver, de Almodóvar, conquistou a crítica mas vem tendo sucesso limitado nas bilheterias. O longa foi o escolhido da Espanha para tentar uma vaga no Oscar e vai concorrer com Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes, o filme selecionado pelo Brasil.