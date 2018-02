Começa no sábado a venda de ingressos para a 34.ª Mostra

A 34ª Mostra Internacional de Cinema começa na quinta, 21, com uma sessão para convidados de ‘O Estranho Caso de Angélica’, do cineasta português Manoel de Oliveira, de 101 anos, considerado o mais velho diretor de cinema do mundo.

O filme se passa na década de 1950. Um fotógrafo que documenta os métodos de trabalhos nas vinhas da região do Douro é subitamente acordado no meio da noite para fotografar uma linda moça que tinha acabado de morrer e fica perturbado com a imagem da falecida, cujo papel é da atriz Pilar López de Ayala, a bela que pode virar musa da 34.ª Mostra.

Os pacotes de ingressos já começam a ser vendidos neste sábado, 16, na Central da Mostra (Av. Paulista, 2.073). Os preços vão de R$ 90 a R$ 390. Confira o site do evento http://www.mostra.org/