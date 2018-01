Começa hoje festival gratuito de cinema francês

Em meio à disputa de serviços pagos de vídeo sob demanda no País, os amantes do cinema francês terão a chance de ver gratuitamente pela internet as produções de lá durante um mês. Começa nesta sexta, 17, a quarta edição do My French Film Festival.com - cujo nome é inglês para divulgá-lo mundialmente, em que dez curtas e dez longas ficam disponíveis até 17 de fevereiro.

Para assistir, basta acessar o www.myfrenchfilmfestival.com e preencher um cadastro. Quem não quiser ver pela página pode ver pela loja virtual iTunes. No Brasil, o acesso é gratuito e todos os filmes têm legendas em português.

Um dos destaques deste ano é uma versão restaurada de Os Guarda-Chuvas do Amor (1964), dirigido por Jacques Demy e estrelado por Catherine Deneuve. O longa, entretanto, só estará disponível até a meia-noite desta sexta (17).

Segundo a Unifrance Films, que organiza o festival com a Embaixada da França, o Brasil está entre os cinco países que mais acessam o conteúdo, disponível em 189 territórios, em 13 idiomas diferentes.

O público poderá votar nos melhores filmes. Há ainda um júri especializado, liderado pelo cineasta Jean-Pierre Jeunet, diretor de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. No grupo, está ainda o italiano Marco Bellocchio. O filme vencedor ficará disponível no catálogo de voos 400 de companhias aéreas.