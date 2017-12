Começa Festival de Curta-Metragens de São Paulo Em tempos em que a Lei do Curta nunca foi tão discutida e tem chances de voltar a ser cumprida, um evento como o Festival Internacional de Curta-Metragens de São Paulo, um dos mais aguardados no ano, que começa nesta quarta-feira para convidados e na sexta-feira ao público, é ótima oportunidade para se ver o que de mais novo o cinema nacional tem produzido no formato. Mais que isso, é a ocasião para se refletir sobre tudo que perdemos ao longo do ano. Afinal, salvo o Curta Petrobras às Seis, que tem sessão, diariamente, às 18 horas, em várias salas do País, e raros festivais como este, restam poucas chances para se ver curtas no cinema. Um esclarecimento: A Lei do Curta prevê que toda sessão comercial em que for exibido um filme estrangeiro deve ser precedida pela exibição de um curta brasileiro. Tendo em vista a fatia ocupada pelo cinema internacional nas salas brasileiras, não seriam poucos curtas que encontrariam, finalmente, o público. Produção não falta. Só no Festival Internacional de Curta-Metragens, serão exibidos 123 títulos nacionais, desde os que integraram festas como Cannes, Berlim e Roterdã, até os filmados em esquema quase caseiro. A diretora do festival, Zita Carvalhosa, orgulha-se do fato de o evento ser um dos mais aguardados do País, ponto de encontro para jovens realizadores brasileiros e internacionais. "Seria ótimo se a Lei do Curta voltasse a ser executada. Lembro-me de quando ela era cumprida, no fim dos anos 80. A produção nacional revigorou-se. Foi ótimo" afirma Zita, que também ressalta a importância do espetáculo que organiza. "Enquanto a lei não volta, o festival é a maior vitrine do País, para curtas. Programação e temas são os mais vastos possíveis." Ao todo, serão exibidos 424 filmes de 51 países. Sem contar a programação paralela, que destaca as Oficinas Kinoforum, cujo destaque é a produção e a formação do olhar de jovens de várias comunidades; a Manifesta; o Workshop Desvendando Tecnologias, e as Noites de Kino, que reúne alunos de cinema na produção de curtas em apenas um dia. Se a produção e o conjunto de filmes primam pela diversidade, os suportes são mais variados ainda. Vale tudo para se contar uma boa história: película, digital, celular. Ao contrário dos tradicionais no Brasil, que exigem que os filmes sejam finalizados em película 35mm ou 16mm, o Festival de Curtas democraticamente, como fazem grandes eventos na Europa como Roterdã (Holanda) e Locarno (Suíça), aceitam suportes variados. Nesta linha, entra o Curta o Formato, que abriga títulos como o já hit "Tapa na Pantera", de Esmir Filho (que também dirige "Alguma Coisa assim"), Rafael Gomes e Mariana Bastos. O curta virou fenômeno no Orkut e no You Tube (página em que qualquer usuário pode acessar e tornar disponíveis vídeos). O filme traz um hilário depoimento fictício da atriz Maria Alice Vergueiro sobre o uso da maconha. A diretora do festival não vê todos os curtas, tarefa humanamente impossível, mas sempre contou com uma equipe de olheiros em festivais nacionais e internacionais. "Não há como classificar, necessariamente, a produção deste ano. Há muitos curtas com temática política, principalmente na seleção internacional. Mas há também temas variadíssimos. O que quisemos ressaltar, desta vez, foi o porquê e como cada curta é feito. Esta é uma pergunta que eu e minha equipe sempre fazemos quando selecionamos um filme e que queremos que o público também faça." Os brasileiros estão agrupados ainda nos programas "Panorama Brasil", "Cinema em Curso" e "Formação do Olhar". Não perca os que destacam a produção de Eduardo Valente, que esteve com o recente "Monstro" em Cannes; e Christian Caselli com os curtas experimentais. Entre os internacionais, não faltam os premiados em Cannes ("Sniffer", de Bobbie Peers; e "Conto de Bairro", de Florence Miailhe); Veneza ("Pequena Estação", de Chien-Ping Lin); Berlim ("Nunca como da Primeira Vez", de Jonas Odell); Clermont Ferrand ("Hibernação", de John Williams). A diversidade atinge também a forma de contar as histórias. "Está nascendo um novo gênero, que poderia se chamar curta musical. Em parceria com o The British Council, criamos o programa Kino Lounge Skyy - Filmes sensoriais", conta a produtora. "Estes curtas estão muito ligados com a música eletrônica, misturam a trilha com a imagem, mas não são videoclipes. Não é porque não têm diálogos que não contam uma história. Muito pelo contrário."